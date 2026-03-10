Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Ньюкасл
10.03.2026 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
10 марта 2026, 07:53 | Обновлено 10 марта 2026, 07:54
168
0

Ньюкасл – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок начнется 10 марта в 22:00 по Киеву

Ньюкасл – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Коллаж Sport.ua

10 марта на Сент-Джеймс Парк пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором Ньюкасл Юнайтед встретится с Барселоной. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ньюкасл Юнайтед

Команда при Хау безусловно прибавила. Но при этом стабильности ей все-таки не хватает, и явно удачные сезоны чередуются с годами, в которых был спад. Так, в 2024/2025 было выиграно Кубок Лиги и пятое место в АПЛ. Но сейчас и в кубковом формате уже вылетели, от Манчестер Сити. И в Премьер-Лиге заметно сдали, на данный момент занимая только двенадцатую позицию.

Что получилось на этот раз у англичан, это выступить хорошо в Лиге чемпионов. Начав с поражения как раз нынешнему сопернику, потом успели взять до конца основного раунда четыре победы и четырнадцать очков. Ну, а в феврале Гордон и компания покуражились с Карабахом. Его разгромили уже в Баку, 6:1, после чего дома тоже победили, но уже минимально, 3:2.

Барселона

Клуб с начала прошлого сезона играет под руководством Флика. В 2024/2025 Ханси взял все внутренние трофеи в Испании. Сейчас повторить это уже не получится: уверенно выиграв в январе Суперкубок страны, потом допустили осечку в полуфинале Копы дель Рей с Атлетико - 0:4 в Мадриде, 3:0 дома. Да и в Примере упускали первенство, но потом, воспользовавшись неудачами Реала, снова ушли в отрыв от него.

В Лиге чемпионов у каталонцев не обходилось без осечек. Дома еще в октябре уступили 1:2 ПСЖ, потом на выезде была яркая ничья в Брюгге и 0:3 в гостях у Челси. Впрочем, выиграв все остальные пять матчей, гранд, в отличие от своих земляков из Примеры, отправился напрямую в 1/8 финала.

Статистика личных встреч

Англичане выигрывали первый же очный поединок, в 1997-м году. Но тот успех так и остается единственным: четырежды, в том числе и в сентябре, побеждали представители Каталонии.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.73 для Ньюкасла и 2.51 для Барселоны. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не ставят крест на подопечных Эдди Хау. Но все же гости выглядят стабильнее и убедительнее. Ставим на их выездную победу, но с форой 0 (коэффициент - 1,80).

Прогноз Sport.ua
Ньюкасл
10 марта 2026 -
22:00
Барселона
Фора Барселоны (0) 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Ньюкасл Барселона Ньюкасл - Барселона Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
