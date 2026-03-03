Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фиаско Реала, новичок Полесья, проблемы Ворсклы, Усик пойдет в президенты
03 марта 2026, 11:32 | Обновлено 03 марта 2026, 12:25
Фиаско Реала, новичок Полесья, проблемы Ворсклы, Усик пойдет в президенты

Главные новости за 2 марта на Sport.ua

ФК Полесье. Александр Хацкевич и Олег Федор

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 2 марта.

1A. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги. Барселона имеет 4 очка перевеса
Игра галактикос против Хетафе завершилась со счетом 0:1

1B. Трубин пропустил. Бенфика выиграла матч в чемпионате Португалии
Игра орлов против Жил Висенте завершилась со счетом 2:1

2. Первый успех в гостях. Кудровка обыграла СК Полтава на Оболонь Арене
Команда Баранова снова начала подъем из опасной зоны

3. ОФИЦИАЛЬНО. Житомирское Полесье подписало Олега Федора
Украинский полузащитник покинул львовские Карпаты

4. Известный украинский клуб может прекратить свое существование
Мужская и женская команда «Ворсклы» не доиграют нынешний сезон

5A. Выводов не сделали. Украина во второй раз уступила Испании без борьбы
Сине-желтая сборная потерпела 2-е поражение в отборе к ЧМ по баскетболу

5B. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
Артем Пустовой провел последнее игровое окно в сборной Украины

6. Усик заявил о намерениях баллотироваться в президенты Украины
После завершения боксерской карьеры планирует поработать на государство

7. Катарина Завацкая прошла в основную сетку турнира WTA 125 в Анталии
Украинка обыграла Беррак Кочак из Турции во втором раунде квалификации

8A. ЮЧМ-2026. Украина с 4 штрафными кругами – в топ-10 смешанной эстафеты
Один огневой рубеж лишил шансов на медаль в эстафете среди юношей

8B. Сборная Украины неудачно выступила в смешанной эстафете юниоров на ЮЧМ
Сине-желтые заняли 13-е место на юниорском чемпионате мира по биатлоне

9. Ястребиный глаз. Барри Хокинс завоевал 5-й рейтинговый титул в карьере
В финале в Уэльсе Барри Хокинс обыграл Джека Лисовски со счетом 9:5

10. Дебют Суркиса-младшего, поражение ЛНЗ, единоличное лидерство Шахтера
Самые интересные события 18-го тура УПЛ

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
