Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый успех в гостях. Кудровка обыграла СК Полтава на Оболонь Арене
Премьер-лига
Полтава
02.03.2026 13:00 – FT 0 : 2
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 15:05 | Обновлено 02 марта 2026, 15:23
277
4

Первый успех в гостях. Кудровка обыграла СК Полтава на Оболонь Арене

Команда Баранова снова начала подъем из опасной зоны

02 марта 2026, 15:05 | Обновлено 02 марта 2026, 15:23
277
4 Comments
Первый успех в гостях. Кудровка обыграла СК Полтава на Оболонь Арене
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

СК «Полтава» – «Кудровка» - 0:2

Голы: Сторчоус, 67, Морозко, 90+5 (пен.)

Предупреждения: Даниленко, 9, Кононов, 58, Галенков, 64, Мисюра, 86 – Фарина, 5, Фримпонг, 86

СК «Полтава»: Минчев – Коцюмака, Веремиенко, Мисюра, Кононов (Ухань, 84) – Галенков, Даниленко (Плахтырь, 78), Дорошенко (Пятов, 61), Одарюк (Вивдыч, 62) – Марусич, Сухоручко (Кобзарь, 62).

«Кудровка»: Яшков – Мачелюк, Фарина, Сердюк, Гусев – Беляев (Думанюк, 74), Нагнойный (Потимков,90+6), Глущенко (Сторчоус, 65) – Морозко, Таипи (Фримпонг, 65), Козак (Свитюха, 65).

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса).

Стадион: «Оболонь Арена» (Киев).

Удары (в створ) – 9 (3) : 15 (6)
Угловые – 4 : 4
Оффсайды – 3:0

СК ПОЛТАВА - КУДРОВКА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 6°C

По теме:
Дебют Суркиса-младшего, поражение ЛНЗ, единоличное лидерство Шахтера
Полтава – Кудровка – 0:2. Как забили на 90+3? Видео голов и обзор матча
Известный украинский клуб может прекратить свое существование
Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Полтава - Кудровка отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Футбол | 01 марта 2026, 16:31 21
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол

Судаков – травмирован

Известный эксперт дал оценку работе Игоря Костюка и перспективам Динамо
Футбол | 02 марта 2026, 12:08 0
Известный эксперт дал оценку работе Игоря Костюка и перспективам Динамо
Известный эксперт дал оценку работе Игоря Костюка и перспективам Динамо

Олег Федорчук считает, что пока «бело-синие» движутся в правильном направлении

Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Футбол | 02.03.2026, 08:10
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Футбол | 02.03.2026, 07:01
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Олимпийские игры | 02.03.2026, 06:22
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Khafre
кудрівка молодці, обіграли саму полтаву
цього гранда навіть динамо не змогло обіграти
Ответить
+2
😼
Вітаю, молодці.
Ответить
+1
Полковник
Пумочка полтавчаночка, ты сильно расстроился?
Ответить
0
Перший Серед Рівних в бані
Тепер у Кудрівки стільки очок як у "синергії львівського футболу" які збиралися за медалі боротися.
Ответить
0
Популярные новости
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 109
Другие виды
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
02.03.2026, 06:23 6
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
28.02.2026, 21:39 5
Другие виды
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
01.03.2026, 06:43 19
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
02.03.2026, 06:15 1
Бокс
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
28.02.2026, 20:28 12
Футбол
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
02.03.2026, 07:36 5
Футбол
Восьмой гол в сезоне. В УПЛ появился единоличный лидер гонки бомбардиров
Восьмой гол в сезоне. В УПЛ появился единоличный лидер гонки бомбардиров
28.02.2026, 19:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем