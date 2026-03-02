Первый успех в гостях. Кудровка обыграла СК Полтава на Оболонь Арене
Команда Баранова снова начала подъем из опасной зоны
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 18-й тур.
СК «Полтава» – «Кудровка» - 0:2
Голы: Сторчоус, 67, Морозко, 90+5 (пен.)
Предупреждения: Даниленко, 9, Кононов, 58, Галенков, 64, Мисюра, 86 – Фарина, 5, Фримпонг, 86
СК «Полтава»: Минчев – Коцюмака, Веремиенко, Мисюра, Кононов (Ухань, 84) – Галенков, Даниленко (Плахтырь, 78), Дорошенко (Пятов, 61), Одарюк (Вивдыч, 62) – Марусич, Сухоручко (Кобзарь, 62).
«Кудровка»: Яшков – Мачелюк, Фарина, Сердюк, Гусев – Беляев (Думанюк, 74), Нагнойный (Потимков,90+6), Глущенко (Сторчоус, 65) – Морозко, Таипи (Фримпонг, 65), Козак (Свитюха, 65).
Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса).
Стадион: «Оболонь Арена» (Киев).
Удары (в створ) – 9 (3) : 15 (6)
Угловые – 4 : 4
Оффсайды – 3:0
СК ПОЛТАВА - КУДРОВКА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 6°C
