  СК Полтава – Кудровка. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Полтава
02.03.2026 13:00 - : -
Кудровка
Украина. Премьер лига
СК Полтава – Кудровка. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги

УПЛ

В понедельник, 2-го марта, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся СК «Полтава» и «Кудровка». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь Арена», начало в 13:00.

Когда новички текущего розыгрыша встречались между собой в первом круге, то право на ошибку было у каждого. Команда Василия Баранова тогда сумела победить со счетом 3:1. Но сейчас ситуация складывается таким образом, что очередной успех «Кудровки» может дать ей возможность покинуть зону переходных матчей в ближайшем будущем, а вот возможная неудача коллектива Павла Матвийченка рискует оставить «Полтаву» прозябать на последней строчке на очень долгое время. А там и до возвращения в Первую лигу недалеко.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.39 для «Полтавы» и 2.06 для «Кудровки». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча СК «Полтава» – «Кудровка», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Полтава
2 марта 2026 -
13:00
Кудровка
Полтава - Кудровка Украинская Премьер-лига
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
