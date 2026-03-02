В понедельник, 2-го марта, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся СК «Полтава» и «Кудровка». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь Арена», начало в 13:00.

Когда новички текущего розыгрыша встречались между собой в первом круге, то право на ошибку было у каждого. Команда Василия Баранова тогда сумела победить со счетом 3:1. Но сейчас ситуация складывается таким образом, что очередной успех «Кудровки» может дать ей возможность покинуть зону переходных матчей в ближайшем будущем, а вот возможная неудача коллектива Павла Матвийченка рискует оставить «Полтаву» прозябать на последней строчке на очень долгое время. А там и до возвращения в Первую лигу недалеко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча СК «Полтава» – «Кудровка», за которой можно следить в украинской версии сайта.