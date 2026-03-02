Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полтава – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Полтава
02.03.2026 13:00 - : -
Кудровка
Украина. Премьер лига
Полтава – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команда Василия Баранова ни разу не побеждала на выезде в рамках УПЛ

Полтава – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Кудровка

В 18-м туре Украинской Премьер-лиги сезона 2025-2026 в понедельник, 17 октября, в Киеве встретятся «Полтава» и «Кудровка». Команда Василия Баранова отправится в гости к последней команде турнирной таблицы, которая захочет наконец взять долгожданные зачетные баллы.

Полтава

Вообще этот матч должен был состояться в Кропивницком, но снова из-за неудовлетворительного состояния газона полтавский клуб перенес встречу на «Оболонь-Арену», которая, что интересно была домашней для «Кудровки» во время первой части УПЛ.

Учитывая стартовый поединок после возобновления сезона, то «Полтава» прекрасно провела по крайней мере первый тайм, быстро поведя в счете с разницей в два мяча. Казалось, что дело уже сделано, но подопечные Павла Матвийченко потеряли концентрацию, и позволили «Вересу» не только отыграться, но и вырвать победу, снова оставшись с нулем.

На очереди у полтавцев поединок против «Кудровки», в котором команда точно захочет одержать долгожданную победу и одновременно взять реванш за проигрыш в первом круге.

Кудровка

Для команды с Черниговщины крайняя игра против «Зари» стала настоящим чудом и первой игрой в сезоне, где команде Пришлось демонстрировать характер, который в итоге помог «Кудровке» отыграться и взять один балл, когда команда проигрывала в два мяча.

Однако «ахиллесовой пятой» для «Кудровки» снова остаются гостевые поединки, в которых команде Баранова удалось взять только одно очко, и то в заключительном туре 2025 года против «Александрии». Если речь идет о победах, то в активе кудровчан нет ни одной виктории на выезде.

Поэтому безусловно, «Кудровка» захочет снять гостевое проклятие, и впереди у коллектива с Черниговщины едва ли не идеальная возможность воплотить это в жизнь, ведь в соперниках уже известна ей «Полтава», над которой у команды есть опыт побед.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли три поединка в Первой лиге, где дважды побеждала «Кудровка» и однажды была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 5:2 в пользу команды Черниговской области. Поединок первого круга завершился победой команды Василия Баранова со счётом 3:1. У «Кудровки» голы забивали Владислав Шаповал (дубль) и Александр Козак, а у полтавского клуба Артем Онищенко.

Прогноз на противостояние

В прошлом туре команды показали, что могут забивать, и делать яркую и зрелищную игру. Поэтому понятно, и в этом поединке как «Полтаве», так и «Кудровцы» придется играть смело и открыто, ведь на это оказывает давление их положение в турнирной таблице. Учитывая, что обеим коллективам нужно улучшать свои результаты, прогнозируем, что сыграет ставка обе комады забьют (да).

Ориентировочные составы:

«Полтава»: Ермолов, Кононов, Веремиенко, Савенков, Бужин, Галенков, Дорошенко, Плахтырь, Одарюк, Сухоручко, Вивдич

«Кудровка»: Яшков, Мельничук, Сердюк, Фарина, Гусев, Думанюк, Сторчоус, Овусу, Морозко, Легостаев, Козак

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.39 для «Полтавы» и 2.06 для «Кудровки». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Полтава
2 марта 2026 -
13:00
Кудровка
Обе команды забьют (да) 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
СК Полтава – Кудровка. Текстовая трансляция матча
Экс-арбитр ФИФА: «Поступок бразильца в игре Колоса и Карпат назову хамским»
Защитник Оболони рассказал о победе над Рухом
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Кудровка Павел Матвийченко Василий Баранов Полтава - Кудровка прогнозы
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
