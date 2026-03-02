«Полтава» и «Кудровка» встретились в понедельник, 2 марта, в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги. Подопечные Василия Баранова одержали победу со счетом 2:0.

Местом проведения игры стала «Оболонь-Арена» в Киеве. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

Автором единственного забитого мяча стал опытный 31-летний полузащитник Андрей Сторчоус, который огорчил вратаря соперников на 67-й минуте.

«Полтава» продолжает занимать последнее (16-е) место в турнирной таблице, набрав девять баллов. «Кудровка» разместилась на 13-й позиции, имея в своем активе 19 пунктов.

Украинская Премьер-лига, 18-й тур. 2 марта

Полтава – Кудровка – 0:2

Голы: Сторчоус, 67, Морозко, 90+3 (пен)

ГОЛ, 0:1! Сторчоус, 67 мин

ГОЛ, 0:2! Морозко, 90+3 мин (пен)