  4. Полтава – Кудровка – 0:2. Как забили на 90+3? Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Полтава
02.03.2026 13:00 – FT 0 : 2
Кудровка
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 14:57 | Обновлено 02 марта 2026, 15:04
Полтава – Кудровка – 0:2. Как забили на 90+3? Видео голов и обзор матча

Подопечные Василия Баранова одержали минимальную победу в поединке с «Полтавой»

Полтава – Кудровка – 0:2. Как забили на 90+3? Видео голов и обзор матча
Украинская Премьер-лига. Полтава – Кудровка

«Полтава» и «Кудровка» встретились в понедельник, 2 марта, в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги. Подопечные Василия Баранова одержали победу со счетом 2:0.

Местом проведения игры стала «Оболонь-Арена» в Киеве. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Автором единственного забитого мяча стал опытный 31-летний полузащитник Андрей Сторчоус, который огорчил вратаря соперников на 67-й минуте.

«Полтава» продолжает занимать последнее (16-е) место в турнирной таблице, набрав девять баллов. «Кудровка» разместилась на 13-й позиции, имея в своем активе 19 пунктов.

Украинская Премьер-лига, 18-й тур. 2 марта

Полтава – Кудровка 0:2

Голы: Сторчоус, 67, Морозко, 90+3 (пен)

Видеообзор матча: (ожидается)

ГОЛ, 0:1! Сторчоус, 67 мин

ГОЛ, 0:2! Морозко, 90+3 мин (пен)

События матча

90’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Евгений Морозко (Кудровка).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Сторчоус (Кудровка), асcист Евгений Морозко.
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
