Катарина Завацкая прошла в основную сетку турнира WTA 125 в Анталии
Украинка обыграла представительницу Турции Беррак Кочак во втором раунде квалификации
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 294) вышла в основную сетку турнира WTA 125 в Антальи, обыграв представительницу Турции, обладательницу wild card Беррак Кочак во втором раунде квалификации.
Катарина переиграла Кочак в двух сетах за 1 час и 21 минуту, реализовав четыри из семи брейк-пойнтов – 6:3, 6:2.
Соперницей Завацкой в 1/16 финала будет также обладательница wild card, представительница Турции Ипек Оз (WTA 564).
В основе соревнований в Анталье из украинок также сыграют Александра Олейникова и Ангелина Калинина.
WTA 125 Анталья. Квалификация
Катарина Завацкая (Украина) – Беррак Кочак (Турция) [WC] – 6:3, 6:2
