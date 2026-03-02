Катарина Завацкая прошла в основную сетку турнира WTA 125 в Анталии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 294) вышла в основную сетку турнира WTA 125 в Антальи, обыграв представительницу Турции, обладательницу wild card Беррак Кочак во втором раунде квалификации.

Катарина переиграла Кочак в двух сетах за 1 час и 21 минуту, реализовав четыри из семи брейк-пойнтов – 6:3, 6:2.

Соперницей Завацкой в 1/16 финала будет также обладательница wild card, представительница Турции Ипек Оз (WTA 564).

В основе соревнований в Анталье из украинок также сыграют Александра Олейникова и Ангелина Калинина.

WTA 125 Анталья. Квалификация

Катарина Завацкая (Украина) – Беррак Кочак (Турция) [WC] – 6:3, 6:2