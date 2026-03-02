Дебют Суркиса-младшего, поражение ЛНЗ, единоличное лидерство Шахтера

«Динамо» без видимых проблем разгромило «Эпицентр». А вот «Шахтеру» в игре против «Вереса» пришлось изрядно помучиться. В центральном матче тура ЛНЗ в родных стенах проиграл «Полесью». «Металлист 1925» добыл победу над «Александрией» после спорного эпизода. В зрелищном и результативном матче «Кривбасс» одолел «Зарю». В матче с двумя нереализованными пенальти «Колос» на выезде обыграл «Карпаты».

Разгром тура

«Динамо» не испытало проблем в игре против «Эпицентра». Подопечные Игоря Костюка владели всеми видами инициативы и без особых хлопот создавали опасные моменты. Не в последнюю очередь потому, что подопечные Сергея Нагорняка тоже пытались играть в футбол, не закрылись на своей половине поля. Однако в первом тайме хозяева забили лишь один мяч, да и тот с пенальти. Но во второй половине встречи «бело-синие» записали на свой счет еще три мяча и спокойно завершили матч разгромной победой.

Цифра тура

На 63-й минуте игры «Динамо» – «Эпицентр» в составе хозяев на поле появился Андрей Ярмоленко, заменивший Богдана Редушко. Спустя лишь две минуты Андрей Николаевич сумел отличиться голом, классно перебросив мяч через голкипера. Для динамовского ветерана этот забитый мяч – 117-й в чемпионатах страны. С этим показателем он сравнялся с еще одним ветераном отечественного футбола – Евгением Селезневым. До бомбардирского рекорда Шацких/Реброва – Ярмоленко еще семь мячей.

Суркис тура

ФК Динамо. Вячеслав Суркис

Еще одно знаменательное событие в поединке «Динамо» – «Эпицентр» произошло за девять минут до конца основного времени. Вместо Руслана Нещерета на поле появился Вячеслав Суркис, сын Григория Суркиса, одного из двух собственников «Динамо». После матча главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк признался, что выпустил Вячеслава Григорьевича на поле в связи с тем, что ему в день игры исполнилось 20 лет. Дескать, решил поддержать молодого парня и сделать ему подарок. Сам виновник торжества заявил после игры, что не ожидал на такой вот широкий жест тренера. А еще сказал, что считает себя самым счастливым человеком. В этой связи мы, посоветовавшись, было решили включить Вячеслава Григорьевича в символическую сборную тура, чтобы внести и свою лепту в поддержку молодого динамовского дарования с такой милой для сердцу каждого динамовского болельщика фамилией в его первый взрослый юбилей, но потом передумали. Чтобы юбиляр уж слишком не загордился.

Мучения тура

«Шахтер» не мог сломить сопротивление «Вереса» аж до 80-й минуты игры. «Горняки» действовали местами излишне академично, а местами весьма квалифицированно защищались подопечные Олега Шандрука, особенно голкипер Валентин Горох. Единственный гол в ворота «народного клуба» подопечные Арды Турана забили после розыгрыша углового. В суматохе у ворот наиболее расторопным оказался центрбек Валерий Бондарь, который в такой вот нехитрый способ принес команде три очка. И сделал себе подарок на день рождения.

ФК Шахтер

Дебют тура

В игре против «Вереса» в составе «Шахтера» дебютировал главный зимний трансфер клуба – вингер Проспер Оба. За этого 22-летнего нигерийца «горняки» заплатили ЛНЗ четыре с половиной миллиона евро. Первую игру дончан в весенней части сезона Оба пропустил из-за дисквалификации. В матче против «Вереса» нигериец ничем особенным не отличился.

Сейв тура

На 26-й минуте матча «Шахтер» – «Верес» номинальные гости имели отличный шанс открыть счет. После разрезающей передачи Ндукве Харатин мощно пробивал по воротам. Футболисты «Вереса» уже видели мяч в сетке, но взятия ворот не состоялось, поскольку шикарным сейвом отличился голкипер дончан. Ризныку удалось достать мяч, летящий практически в верхний угол, и перевести его в перекладину.

Матч тура

Лидер первенства – ЛНЗ – принимал идущее на третьем месте «Полесье». Обе команды не скрывают своих амбициозных планов на нынешний сезон. И планы эти как минимум выше «финиша в еврокубковой зоне». Матч получился интересным и результативным. И завершился фиаско для текущего лидера чемпионского забега. Гости смяли оппонента уже в первом тайме, забив два мяча. Правда, в середине второй половины встречи хозяева один гол отквитали. Но под занавес игры подопечные Руслана Ротаня забили третий мяч, окончательно сняв все вопросы о победителе.

Серия тура

До поединка против «Полесья» футболисты ЛНЗ провели шесть подряд победных матчей. А не пропускали черкасчане в УПЛ и того больше – в семи подряд крайних поединках. А «Полесью» и проиграли, и пропустили сразу три мяча. И «Шахтер» отпустили в чемпионской гонке.

Слова тура

После игры с «Полесьем» главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев раскрыл главную причину неудачи своей команды: «Нельзя с таким настроем выходить на первый тайм, с каким мы вышли против «Полесья». Первый тайм мы полностью провалили. Из-за этого мы и проиграли матч. Возможно, некоторые футболисты подумали, что если мы выиграли шесть матчей подряд, то можем выходить на игру, не полностью сконцентрированными. Считаю, что в этом первопричина».

Угловой тура

«Металлист 1925» вымучил победу у «Александрии» благодаря пенальти, назначенного за семь минут до конца основного времени. Момент с назначением пенальти вряд ли может быть слишком дискуссионным, ведь мяч действительно угодил в руку защитника александрийцев. Однако налета скандала в этом случае все равно не удалось избежать. Дело в том, что к назначению пенальти привел розыгрыш углового подопечными Младена Бартуловича. А на стоп-кадре отчетливо видно, что во время подачи корнера мяч не находился в пределах нужного радиуса, а был за ним. После игры наставник александрийцев Кирилл Нестеренко указал на этот эпизод, задав вопрос, почему ВАР не вмешался. Вопрос остался без ответа. А тем временем «Александрия» не побеждает в УПЛ уже десять матчей.

История тура

На 26-й минуте матча «Металлист 1925» – «Александрия» главный арбитр Андрей Коваленко назначил пенальти в ворота александрийцев. Однако после пересмотра эпизода по «телевизору» судья изменил свое решение и отменил одиннадцатиметровый. О причине отмены пенальти Коваленко объявил на весь стадион, чем вызвал аплодисменты зрителей. Это впервые в истории УПЛ арбитр во время поединка прокомментировал свое решение.

Голы тура

«Кривбасс» и «Заря» выдали зрелищный и результативный матч. Четыре мяча забито, а не забито – еще больше. Отличный мяч в ворота луганчан забил на последней минуте первого тайма вингер криворожской команды Мендоса. Вместо ожидаемого всеми диагонального навеса Глейкер решился на удар издали в ближний, не прикрытый голкипером угол ворот. Вратарь «Зари» Сапутин к такому повороту событий оказался не готов.

Шикарный мяч в игре «Оболонь» – «Рух» забил на 32-й минуте форвард «пивоваров» Устименко. Денис принял мяч после передачи от Евгения Шевченко, спиной к воротам, и в акробатической растяжке отправил футбольный снаряд в дальний угол.





Пенальти тура

Сразу два одиннадцатиметровых удара были назначены в матче «Карпаты» – «Колос», по одному на каждую команду. И, что показательно, оба удара с «точки» не были реализованными. В первом случае голкипер «Колоса» Пахолюк в начале первого тайма парировал удар Фаала, а затем, спустя 15 минут, форвард ковалевцев Климчук проиграл свою дуэль Домчаку.

Подозрения тура

Последний матч тура – поединок на «Оболонь-Арене» между «Полтавой» и «Кудровкой» – оказался с неприятным душком. По информации СМИ, этот поединок снят с букмекерских линий. Причиной столь радикального шага стали подозрения в договорном характере поединка: в азиатских букмекерских конторах зафиксированы подозрительные движения коэффициентов ставок.

Кстати, в нынешнем сезоне «Полтава» уже попадала в подобные малоприятные истории. Что же касается непосредственно матча, то «Кудровка» добыла победу 2:0 и немного отдалилась от зоны прямого вылета. А вот «Полтава» безнадежно застряла на дне.

Символическая сборная тура