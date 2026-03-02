Известный украинский клуб может прекратить свое существование

Полтавская «Ворскла» находится на грани исчезновения и может прекратить свое существование – об этом сообщил сайт болельщиков клуба Первой лиги.

По информации источника, проект мужской команды был поставлен на паузу. Существует высокая вероятность, что команда не сможет доиграть нынешний сезон.

«Ворскла» боролась с серьезными финансовыми проблемами в течении сезона 2025/26 – клуб получил пять трансферных банов от ФИФА и запрет на регистрацию новых футболистов.

27 февраля стало известно, что решением вице-президента клуба Олега Лысака в клубе запретили пользоваться автобусом и урезали финансирование на питание на 10 дней.

Ожидается, что свое существование прекратит и женская команда.

После 18 сыгранных туров «Ворскла» набрала 21 балл и разместилась на девятой позиции в турнирной таблице.