Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный украинский клуб может прекратить свое существование
Украина. Первая лига
02 марта 2026, 14:30 | Обновлено 02 марта 2026, 15:05
3443
6

Известный украинский клуб может прекратить свое существование

Мужская и женская команда «Ворсклы» с высокой вероятностью не доиграют нынешний сезон

02 марта 2026, 14:30 | Обновлено 02 марта 2026, 15:05
3443
6 Comments
Известный украинский клуб может прекратить свое существование
ФК Ворскла Полтава

Полтавская «Ворскла» находится на грани исчезновения и может прекратить свое существование – об этом сообщил сайт болельщиков клуба Первой лиги.

По информации источника, проект мужской команды был поставлен на паузу. Существует высокая вероятность, что команда не сможет доиграть нынешний сезон.

«Ворскла» боролась с серьезными финансовыми проблемами в течении сезона 2025/26 – клуб получил пять трансферных банов от ФИФА и запрет на регистрацию новых футболистов.

27 февраля стало известно, что решением вице-президента клуба Олега Лысака в клубе запретили пользоваться автобусом и урезали финансирование на питание на 10 дней.

Ожидается, что свое существование прекратит и женская команда.

После 18 сыгранных туров «Ворскла» набрала 21 балл и разместилась на девятой позиции в турнирной таблице.

По теме:
Первый успех в гостях. Кудровка обыграла СК Полтава на Оболонь Арене
Полтава – Кудровка – 0:2. Как забили на 90+3? Видео голов и обзор матча
Скандал в украинском футболе? Матч Премьер-лиги вызвал подозрения от УАФ
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава
Николай Тытюк Источник: Telegram
Оцените материал
(42)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
Бокс | 02 марта 2026, 08:45 0
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»

Функционер хочет только зрелищных боев

Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Футбол | 02 марта 2026, 00:02 2
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо

Киевский клуб поздравил бывшего тренера с днем рождения

Йожеф САБО: «Он не умеет играть. Это не помощь для сборной Украины»
Футбол | 02.03.2026, 09:02
Йожеф САБО: «Он не умеет играть. Это не помощь для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Он не умеет играть. Это не помощь для сборной Украины»
Компьютерная сказка. Как Football Manager ведет Мидлсбро в Премьер-лигу
Футбол | 02.03.2026, 12:05
Компьютерная сказка. Как Football Manager ведет Мидлсбро в Премьер-лигу
Компьютерная сказка. Как Football Manager ведет Мидлсбро в Премьер-лигу
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Футбол | 02.03.2026, 08:10
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
inflicted
Це сумно
Ответить
+2
Перець
який футбол коли президент в тюрьмі
Ответить
+2
Полковник
Пумочку нашу полтавчаночку жалко☝️
Ответить
0
zelc006
Понять.... і простить!
Ответить
0
Павло
Ну, якщо 10 днів без харчування - будь-яка команда зникне... 
Ответить
0
_9Quantum19_UPL💙💛
Коли клуби з історією, якою б та не була, під загрозою припинити своє існування - це завжди сумно та завжди втрата. 💙💛
Ответить
0
Популярные новости
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
28.02.2026, 09:18 8
Футбол
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
01.03.2026, 09:41 49
Футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
01.03.2026, 16:31 21
Футбол
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
28.02.2026, 12:19
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
02.03.2026, 07:01 13
Футбол
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
01.03.2026, 09:03
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
02.03.2026, 06:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем