В клубе Первой лиги урезали финансирование на питание. Проблем все больше

Полтавская «Ворскла» продолжает бороться с финансовыми проблемами – из-за долгов перед бывшими игроками на именитый клуб Первой лиги наложили уже пять трансферных банов.

По последней информации, в клубе столкнулись с новыми трудностями. Решением вице-президента клуба Олега Лысака запретили пользоваться автобусом и урезали финансирование на питание на 10 дней.

Команда занимается тренировочной работой на стадионе «Динамо» в Полтаве – в тренировочном процессе находятся все игроки, кроме тех, кто покинул команду во время зимнего трансферного окна.

Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Валерия Куценко находится и несколько потенциальных новичков, однако «Ворскла» не может их заявить из-за санкций от ФИФА.

После 18 сыгранных туров «Ворскла» набрала 21 балл и разместилась на девятой позиции в турнирной таблице.