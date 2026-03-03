Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трубин пропустил. Бенфика провела важный матч в чемпионате Португалии
Португалия
Трубин пропустил. Бенфика провела важный матч в чемпионате Португалии

Игра против Жил Висенте завершилась со счетом 2:1

В понедельник, 2 марта 2026 года, состоялся матч 24-го тура чемпионата Португалии 2025/26 между «Жил Висенте» и «Бенфикой».

Игра прошла на стадионе «Эштадиу Сидаде де Барселуш» в Барселуше и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостевой команды.

Украинский вратарь Анатолий Трубин провел на поле весь матч и пропустил 1 гол. Георгий Судаков пропустил матч из-за травмы.

«Жил Висенте» сейчас занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата, «Бенфика» идет третьей.

Лига Португалии 2025/26. 24-й тур, 2 марта
Жил Висенте – Бенфика – 1:2
Голы: Эрнандес, 51 – Павлидис, 35, Шельдеруп, 73

