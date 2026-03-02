Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Жил Висенте
02.03.2026 22:15 - : -
Бенфика
Португалия
02 марта 2026, 15:32 |
Жил Висенте – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 2 марта в 22:15 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

2 марта на Эштадиу Сидаде де Барселуш пройдет матч 24-го тура Примейры Португалии, в котором Жил Висенте встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Жил Висенте

Команда имеет непростую историю - она в свое время и теряла место в высшем дивизионе, и возвращалась в него не по спортивным принципам. Но, главное, получив снова право играть в Примейре, уже там показывали стабильно неплохой уровень. В том числе получилось в прошлом сезоне набрать 34 очка - в итоге получилось закончить на тринадцатой позиции в турнирной таблице.

Сейчас клуб стал одним из открытий этого сезона - он вполне способен закончить в зоне еврокубков. В январе - феврале было взято четыре победы в пяти поединках, в том числе над Брагой, которую потеснили в турнирной таблице. Но после этого проиграли 1:3 Эшторил-Прая, и на данный момент снова опустились на пятое место - что, впрочем, все равно заметно выше любых ожиданий.

Бенфика

Клуб начинал сезон с победы в Суперкубке над Спортингом - хотя бы какой-то реванш за поражение соседу в 2024/2025 и в Примейре, и в кубковом финале. После этого получилось уверенно продолжить, в том числе в квалификации Лиги чемпионов. Но как только в первом же туре основного раунде там португальцы безвольно проиграли Карабаху, как тут сменили наставника.

Теперь уже сам Моуриньо, вернувшийся таким образом в Лиссабон, близок к отставке. На фоне кубковых неудач и растущего отставания от Спортинга и особенно Порту в Примейре единственной отдушиной оставалась Лига чемпионов - там прошли в плей-офф эпично, за счет гола Трубина, принесшего столь нужные 4:2 с Реалом. Но в 1/8 финала, играя с ним же, на пару побед Винисиуса и компании ответили в основном скандалом вокруг Престианни.

Статистика личных встреч

2:1 в сентябре стали уже седьмой кряду победой для столичного гранда

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что Судаков и компания способны продолжить свою успешную серию в очных матчах. Согласимся и поставим на то, что тут снова выиграют гости (коэффициент - 1,65).

Жил Висенте
2 марта 2026 -
22:15
Бенфика
Даниил Агарков
