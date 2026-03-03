Жил Висенте – Бенфика – 1:2. Удачный матч Трубина. Видео голов и обзор

Вечером 2 марта состоялся матч 24-го тура чемпионата Португалии.

Игра между командами Жил Висенте и Бенфика завершилась со счетом 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл весь матч и 1 раз вытащил мяч из сетки своих ворот. Трубин сделал 4 сэйва и получил оценку 7.1.

Хавбек Георгий Судаков не был включен в заявку орлов из-за травмы.

Лидеры: Порту (65 очков), Спортинг (61), Бенфика (58), Брага (45), Жил Висенте (40).

Чемпионат Португалии. 24-й тур, 2 марта 2026

Жил Висенте – Бенфика – 1:2

Голы: Эктор Эрнандес, 51 – Антониу Силва, 35, Андреас Шельдеруп, 73

Видео голов и обзор матча