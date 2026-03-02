Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Жил Висенте
02.03.2026 22:15 - : -
Бенфика
Португалия
Жил Висенте – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 24-го тура чемпионата Португалии состоится 2 марта в 22:15 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бенфика

В понедельник, 2 марта, состоится матч 24-го тура чемпионата Португалии, в котором встретятся «Жил Висенте» и «Бенфика».

Команды сыграют на стадионе «Estádio Cidade de Barcelos». Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 23-х сыгранных туров «Бенфика» набрала 55 баллов и разместилась на третьей позиции в турнирной таблице. «Жил Висенте» занимает пятое место, в активе команды – 40 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жил Висенте – Бенфика
