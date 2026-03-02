В понедельник, 2 марта, состоится матч 24-го тура чемпионата Португалии, в котором встретятся «Жил Висенте» и «Бенфика».

Команды сыграют на стадионе «Estádio Cidade de Barcelos». Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

После 23-х сыгранных туров «Бенфика» набрала 55 баллов и разместилась на третьей позиции в турнирной таблице. «Жил Висенте» занимает пятое место, в активе команды – 40 пунктов.

Жил Висенте – Бенфика.

