Матч 24-го тура чемпионата Португалии состоится 2 марта в 22:15 по киевскому времени
В понедельник, 2 марта, состоится матч 24-го тура чемпионата Португалии, в котором встретятся «Жил Висенте» и «Бенфика».
Команды сыграют на стадионе «Estádio Cidade de Barcelos». Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.
После 23-х сыгранных туров «Бенфика» набрала 55 баллов и разместилась на третьей позиции в турнирной таблице. «Жил Висенте» занимает пятое место, в активе команды – 40 пунктов.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на ОТТ-платформе MEGOGO.
