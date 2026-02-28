Жеребьевка еврокубков, победы Шахтера и Динамо, объявлен соперник Усика

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 27 февраля.

Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного

27 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка главного еврокубка

Оппонент для Лиона с Яремчуком. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка

Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

В Ньоне прошла жеребьевка третьего по силе еврокубка

Разгром с голом Ярмоленко. Динамо победило Эпицентр в матче УПЛ

Подопечные Игоря Костюка без особых проблем разобрались с новичком УПЛ

Сенсация была близка. Шахтер минимально обыграл Верес в матче УПЛ

Подопечные Олега Шандрука не отобрали очки у горняков

Сенсация в Премьер-лиге. Вулверхэмптон шокировал львов из Астон Виллы

Подопечные Унаи Эмери потерпели поражение со счетом 0:2 в матче 28-го тура

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала Максима Третьякова

29-летний футболист взял в клубе 75-й номер

Катастрофа в третьей четверти. Украина без шансов проиграла Испании

В матче квалификации ЧМ-2027 по баскетболу все решила третья 10-минутка

Калинина разобрала грузинку и вышла в полуфинал турнира WTA 125 в Анталье

Ангелина в двух сетах переиграла Екатерну Горгодзе в матче 1/4 финала

Украинская скороходка побила мировой рекорд на чемпионате Украины

Людмила Оляновская установила мировой рекорд в помещении на дистанции 5000 м

ОФИЦИАЛЬНО. Стал известен следующий соперник Усика, названы дата и место боя

Украинский боксер сразится с Рико Верховеном, нидерландским кикбоксером