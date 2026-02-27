Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Лига чемпионов
27 февраля 2026, 13:17 | Обновлено 27 февраля 2026, 13:29
27 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка главного еврокубка

Коллаж Sport.ua

27 февраля в 13:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Проведена жеребьевка всех решающих стадий турнира с учетом предварительной сетки плей-офф.

8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этой стадии.

Испанский Реал Мадрид с украинским голкипером Андреем Луниным в 1/8 финала проведет два матча против английского Манчестер Сити.

Французский ПСЖ с украинским защитником Ильей Забарным на этой стадии сыграет против английского Челси.

В других поединках 1/8 финала встретятся: Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия), Аталанта (Италия) – Бавария (Германия), Ньюкасл (Англия) – Барселона (Испания), Атлетико (Испания) – Тоттенхэм (Англия), Буде-Глимт (Норвегия) – Спортинг (Португалия), Байер (Германия) – Арсенал (Англия).

Матчи 1/8 финала пройдут 10/11 и 17/18 марта, четвертьфиналы запланированы на 7/8 и 14/15 апреля, полуфиналы состоятся 28/29 апреля и 5/6 мая.

Финал будет проведен 30 мая на Пушкаш Арене в венгерском Будапеште.

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2025/26

Пары 1/8 финала (по сетке), 10/11 и 17/18 марта

  • ПСЖ (Франция) – Челси (Англия)
  • Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия)
  • Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия)
  • Аталанта (Италия) – Бавария (Германия)
  • Ньюкасл (Англия) – Барселона (Испания)
  • Атлетико (Испания) – Тоттенхэм (Англия)
  • Буде-Глимт (Норвегия) – Спортинг (Португалия)
  • Байер (Германия) – Арсенал (Англия)

Сетка плей-офф

Инфографика

Фотогалерея

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона лидирует в сезоне в топ-5 лигах по попаданию в каркас ворот
Реал продолжил свою уникальную серию участия в 1/8 финала Лиги чемпионов
Ливерпуль Барселона Галатасарай Тоттенхэм Ньюкасл Байер Аталанта жеребьевка Спортинг Лиссабон Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Бавария Реал Мадрид Манчестер Сити жеребьевка Лиги чемпионов Буде-Глимт Андрей Лунин выбор редакции ПСЖ Челси Лига чемпионов статистические расклады Илья Забарный
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 14
