Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
27 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка главного еврокубка
27 февраля в 13:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Проведена жеребьевка всех решающих стадий турнира с учетом предварительной сетки плей-офф.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этой стадии.
Испанский Реал Мадрид с украинским голкипером Андреем Луниным в 1/8 финала проведет два матча против английского Манчестер Сити.
Французский ПСЖ с украинским защитником Ильей Забарным на этой стадии сыграет против английского Челси.
В других поединках 1/8 финала встретятся: Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия), Аталанта (Италия) – Бавария (Германия), Ньюкасл (Англия) – Барселона (Испания), Атлетико (Испания) – Тоттенхэм (Англия), Буде-Глимт (Норвегия) – Спортинг (Португалия), Байер (Германия) – Арсенал (Англия).
Матчи 1/8 финала пройдут 10/11 и 17/18 марта, четвертьфиналы запланированы на 7/8 и 14/15 апреля, полуфиналы состоятся 28/29 апреля и 5/6 мая.
Финал будет проведен 30 мая на Пушкаш Арене в венгерском Будапеште.
🏆 Лига чемпионов УЕФА 2025/26
Пары 1/8 финала (по сетке), 10/11 и 17/18 марта
- ПСЖ (Франция) – Челси (Англия)
- Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия)
- Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия)
- Аталанта (Италия) – Бавария (Германия)
- Ньюкасл (Англия) – Барселона (Испания)
- Атлетико (Испания) – Тоттенхэм (Англия)
- Буде-Глимт (Норвегия) – Спортинг (Португалия)
- Байер (Германия) – Арсенал (Англия)
Сетка плей-офф
Инфографика
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Придется ненадолго убрать из головы будущего соперника в еврокубке
Ярослав Терехов будет выступать в ФК Авия Свидник