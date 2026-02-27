Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного

27 февраля в 13:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Проведена жеребьевка всех решающих стадий турнира с учетом предварительной сетки плей-офф.

8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этой стадии.

Испанский Реал Мадрид с украинским голкипером Андреем Луниным в 1/8 финала проведет два матча против английского Манчестер Сити.

Французский ПСЖ с украинским защитником Ильей Забарным на этой стадии сыграет против английского Челси.

В других поединках 1/8 финала встретятся: Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия), Аталанта (Италия) – Бавария (Германия), Ньюкасл (Англия) – Барселона (Испания), Атлетико (Испания) – Тоттенхэм (Англия), Буде-Глимт (Норвегия) – Спортинг (Португалия), Байер (Германия) – Арсенал (Англия).

Матчи 1/8 финала пройдут 10/11 и 17/18 марта, четвертьфиналы запланированы на 7/8 и 14/15 апреля, полуфиналы состоятся 28/29 апреля и 5/6 мая.

Финал будет проведен 30 мая на Пушкаш Арене в венгерском Будапеште.

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2025/26

Пары 1/8 финала (по сетке), 10/11 и 17/18 марта

ПСЖ (Франция) – Челси (Англия)

Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия)

Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия)

Аталанта (Италия) – Бавария (Германия)

Ньюкасл (Англия) – Барселона (Испания)

Атлетико (Испания) – Тоттенхэм (Англия)

Буде-Глимт (Норвегия) – Спортинг (Португалия)

Байер (Германия) – Арсенал (Англия)

Сетка плей-офф

Инфографика

Фотогалерея