Сенсация была близка. Шахтер минимально обыграл Верес в матче УПЛ
Подопечные Олега Шандрука не смогли отобрать очки у «горняков»
Донецкий Шахтер минимально обыграл Верес в матче 18 тура Украинской Премьер-лиги, забив победный гол в конце встречи – Валерий Бондарь расстроил Валентина Гороха.
На пятой минуте «горняки» создали первую острую возможность. Валентин Горох продемонстрировал реакцию, сначала парировав удар Педро Энрике, а затем справившись и с попыткой Ефима Конопли.
До середины тайма команды обменялись несколькими случаями, но нули на табло оставались неизменными. Самый реальный шанс открыть счет до перерыва выпал Вересу на 26-й минуте. Денис Ндукве разглядел рывок Игоря Харатина и вывел капитана «волков» на ударную позицию, но выстрел полузащитника встряхнул лишь перекладину – мяч предательски не захотел пересекать линию ворот.
Уже в компенсированное время Шахтер был близок к голу: Проспер Оба мощно приложился с дистанции, но Валентин Горох продемонстрировал отличную реакцию и вытащил мяч после плотного удара.
На 57-й минуте у ворот гостей вспыхнул настоящий пожар. Шахтер организовал серию ударов с нескольких метров: Горох совершил эффектный сейв, мяч впоследствии попал в перекладину, а после повторной попытки хозяев Сергей Корнийчук вынес его с линии ворот.
На 81-й минуте «горняки» реализовали стандарт: после подачи с угловой в штрафной возникла суматоха, которой воспользовался Валерий Бондарь – защитник открыл счет и принес минимальную победу ребятам Турана.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Шахтер занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 41 зачетный пункт после 18 сыгранных матчей.
Наши оценки:
Чемпионат Украины. Украинская Премьер-лига, 18 тур. 27 февраля.
Шахтер (Донецк) – Верес (Ровно) – 1:0
Гол: Бондарь, 81
Шахтер: Ризнык — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо — Педриньо да Силва, Крыськив (Назарина, 76), Очеретько (Изаки, 46) — Алиссон (Бондаренко, 87), Мейреллиш (Траоре, 63)
Верес: Горох — Стамулис, Ципот, Гончаренко, Корнийчук — Бойко, Харатин (Годя, 88), Фабрисио (Чечер, 76) — Баия (Шарай, 60), Ндукве (Стень, 76), Уэсли (Гонсалвеш, 60).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бражко не знает, что решит Ребров
Экс-президент НОК считает, что хотят уничтожить его репутацию
ФК залупа
Му-Му
FC Liverpool
Прибирач Гівна
Спорт🖕Хуа
BAD BOY
Ctrl+
Liga Vieboniv
Wanted
😺
Сказки дамбаса
Анус💩Ахметова
Джерельний Олійник
ALFred
Avtoigor🔱
Igor
Igor@Kyiv
😼
Капітан Очевіднисть
Footballka
Footbulka
OLDTROLL
Особливо приємно, що переможний гол на рахунку харків'янина Бондаря. Тож Донбас сьогодні має бути вдячний Харкову, що виростив цього хлопчину