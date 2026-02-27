Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сенсация была близка. Шахтер минимально обыграл Верес в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 17:28 | Обновлено 27 февраля 2026, 18:41
Подопечные Олега Шандрука не смогли отобрать очки у «горняков»

ФК Шахтер Донецк.

Донецкий Шахтер минимально обыграл Верес в матче 18 тура Украинской Премьер-лиги, забив победный гол в конце встречи – Валерий Бондарь расстроил Валентина Гороха.

На пятой минуте «горняки» создали первую острую возможность. Валентин Горох продемонстрировал реакцию, сначала парировав удар Педро Энрике, а затем справившись и с попыткой Ефима Конопли.

До середины тайма команды обменялись несколькими случаями, но нули на табло оставались неизменными. Самый реальный шанс открыть счет до перерыва выпал Вересу на 26-й минуте. Денис Ндукве разглядел рывок Игоря Харатина и вывел капитана «волков» на ударную позицию, но выстрел полузащитника встряхнул лишь перекладину – мяч предательски не захотел пересекать линию ворот.

Уже в компенсированное время Шахтер был близок к голу: Проспер Оба мощно приложился с дистанции, но Валентин Горох продемонстрировал отличную реакцию и вытащил мяч после плотного удара.

На 57-й минуте у ворот гостей вспыхнул настоящий пожар. Шахтер организовал серию ударов с нескольких метров: Горох совершил эффектный сейв, мяч впоследствии попал в перекладину, а после повторной попытки хозяев Сергей Корнийчук вынес его с линии ворот.

На 81-й минуте «горняки» реализовали стандарт: после подачи с угловой в штрафной возникла суматоха, которой воспользовался Валерий Бондарь – защитник открыл счет и принес минимальную победу ребятам Турана.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Шахтер занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 41 зачетный пункт после 18 сыгранных матчей.

Наши оценки:

Чемпионат Украины. Украинская Премьер-лига, 18 тур. 27 февраля.

Шахтер (Донецк) – Верес (Ровно) – 1:0

Гол: Бондарь, 81

Шахтер: Ризнык — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо — Педриньо да Силва, Крыськив (Назарина, 76), Очеретько (Изаки, 46) — Алиссон (Бондаренко, 87), Мейреллиш (Траоре, 63)

Верес: Горох — Стамулис, Ципот, Гончаренко, Корнийчук — Бойко, Харатин (Годя, 88), Фабрисио (Чечер, 76) — Баия (Шарай, 60), Ндукве (Стень, 76), Уэсли (Гонсалвеш, 60).

По теме:
Суркис назвал главную задачу Костюка во главе Динамо: «Они должны...»
Эпицентр стал 27-м клубом, в ворота которого забил Ярмоленко в УПЛ
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Шахтер Донецк Верес Ровно Валерий Бондарь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер - Верес
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Комментарии 59
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
