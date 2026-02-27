Шахтер Донецк

27.02.2026 15:30 – 75’ 0 : 0
Шахтер – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча УПЛ
27 февраля в 15:30 начался матч 18 тура чемпионата Украины между Шахтером и Вересом.
Шахтер с 38 очками идет на второй позиции в УПЛ, а Верес с 21 пунктом занимает 9-ю позицию.
В новости будут появляться видео голов и обзор матча.
Чемпионат Украины. 18-й тур
Шахтер – Верес
Голы:
