  4. Шахтер – Верес. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Шахтер Донецк
27.02.2026 15:30 - : -
Верес
Украина. Премьер лига
Шахтер – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 18 тура УПЛ

Шахтер – Верес. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк.

В пятницу, 27 февраля, донецкий Шахтер во Львове Арене сыграет против ровенского Вереса в 18 туре Украинской Премьер-лиги. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

В прошлом туре, который стал первым после зимней паузы, Шахтер довольно комфотно обыграл львовские Карпаты (3:0), где главным героем встречи стал оформивший хет-трик Ласина Траоре. Вереск устроил «ремонтаду» из СК Полтава (3:2), отыгравшись с 0:2.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Шахтер занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей. Вереск находится на 9 строчке с 21 баллом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Шахтер (Донецк) – Верес (Ровно), за которой можно сделить на украинской версии сайта

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
27 февраля 2026 -
15:30
Верес
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
