Шахтер – Верес. Текстовая трансляция матча

В пятницу, 27 февраля, донецкий Шахтер во Львове Арене сыграет против ровенского Вереса в 18 туре Украинской Премьер-лиги. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

В прошлом туре, который стал первым после зимней паузы, Шахтер довольно комфотно обыграл львовские Карпаты (3:0), где главным героем встречи стал оформивший хет-трик Ласина Траоре. Вереск устроил «ремонтаду» из СК Полтава (3:2), отыгравшись с 0:2.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Шахтер занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей. Вереск находится на 9 строчке с 21 баллом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Шахтер (Донецк) – Верес (Ровно), за которой можно сделить на украинской версии сайта

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.22 для «Шахтера» и 13.66 для «Вереса». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.