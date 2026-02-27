Шахтер – Верес. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией матча 18 тура УПЛ
В пятницу, 27 февраля, донецкий Шахтер во Львове Арене сыграет против ровенского Вереса в 18 туре Украинской Премьер-лиги. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.
В прошлом туре, который стал первым после зимней паузы, Шахтер довольно комфотно обыграл львовские Карпаты (3:0), где главным героем встречи стал оформивший хет-трик Ласина Траоре. Вереск устроил «ремонтаду» из СК Полтава (3:2), отыгравшись с 0:2.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Шахтер занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей. Вереск находится на 9 строчке с 21 баллом.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Шахтер (Донецк) – Верес (Ровно), за которой можно сделить на украинской версии сайта
15:30
