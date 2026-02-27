Шахтер Донецк

В пятницу, 27 февраля, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч восемнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и ровенский «Верес». Стартовый свисток рефери Александра Шандора изо Львова прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Шахтер



Донецкий «Шахтер» стартовал во второй части сезона с победы над «Карпатами» в прошлые выходные (3:0). Счет выглядит убедительным, однако три очка дались «горнякам» исключительно за счет удачной замены с выходом на поле Лассина Траоре, который оформил хет-трик. Рисковала команда Арды Турана наступить на излюбленные осенние грабли, имея полное преимущество, но не дожав по итогу соперников. К счастью, для «Шахтера», этого удалось избежать.

И по аналогии с первой части сезона можно сделать прогноз, что после тяжелой игры против «львов» будет не менее сложный матч против «Вереса». Разница лишь в том, что летом у «Шахтера» была активная фаза квалификации еврокубков, поэтому поездки по маршруту Львов – заграница – Ровно – заграница сейчас команде Турана не угрожают. Пока что. Как раз к моменту оглашения стартовых составов на очередной матч УПЛ «горняки» узнают будущего соперника в Лиге конференций УЕФА. Будет о чем поговорить в раздевалке футболистам.

В остальном – тревожить Турана может лишь дисквалификация Марлона Гомеса за перебор желтых карточек, поэтому придется выполнить точечную ротацию в центре поля. С этим проблем у «Шахтера» возникнуть не должно, ведь команда завершила зимний тренировочный цикл с максимально возможным кадровым подбором. Кроме того, на следующей неделе команда освобождена от обязанностей в Кубке Украины, а соперник в виде «Александрии» не предполагает чрезмерного уровня подготовки. Разве что к полю на стадионе «Ника», если оно разморозится к тому моменту.

Верес



Ровенский «Верес» чуть не шокировал своих болельщиков, когда начал первый матч после зимнего перерыва с двух пропущенных мячей от СК «Полтава» на «Авангарде». Однако в итоге команда Олега Шандрука устроила красивый камбек во втором тайме (3:2), что по итогам тура помогло ей подняться ближе к экватору турнирной таблицы. Следующая цель – догнать луганскую «Зарю», до которой три очка дистанции и соперник в лице «Кривбасса» для команды Виктора Скрипника в этом туре.

Другое дело, что и самому «Вересу» придется принимать крайне сложный вызов. В первом круге удалось дать бой при родных трибунах, но «Шахтер» взял свое на стандартах. Не типичная история для «красно-черных», которые всего пропустили 19 голов в этом розыгрыше УПЛ. Тем не менее, в первом тайме против «Карпат» дончане испытывали серьезные проблемы против организованной игры в обороне, на что также будет делать ставку и Шандрук.

При этом необходимо помнить про матч «Вереса» против «Металлиста 1925», который в начале декабря прошлого года перенесли из-за проблем с энергоснабжением на стадионе «Центральный» в Житомире. Наблюдательный совет ровенского клуба в итоге дал согласие на проведение этой встречи немногим позднее, поэтому и без того интересный и напряженный календарь «красно-черных» в ближайший месяц может стать крайне сложным.

История встреч



Футбольные пути «Шахтера» и «Вереса» ранее пересекались 20 раз: 16 побед дончан, 1 – ровенчан, а еще 3 встречи завершились вничью. Разница голов – 42:9. Крупнейшая победа «Шахтера» – 4:0 (2017), «Вереса» – 2:0 (1993). В прошлом матче на стадионе «Авангард» в середине августа прошлого года победили «горняки» с голами Ефима Конопли и Винисиуса Тобиаса.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 37-летний Александр Шандор изо Львова, который на своем счету имеет 58 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Денис Марченко и Станислав Марулин, а резервным арбитром отработает София Причина. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Клим Заброда и Михаил Райда. У Шандора есть опыт проведения матчей с участием «Шахтера» – 9 побед, 4 ничьих и 1 поражение, тогда как с «Вересом» он пересекался 9 раз – 3 победы, 2 ничьих, 4 поражения.

Ориентировочные составы



«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Педриньо да Силва, Назарина, Бондаренко – Эгиналду, Траоре, Алиссон.

«Верес»: Горох – Смиян, Гончаренко, Ципот, Стамулис – Харатин, Бойко – Гонсалвеш, Годя, Шарай – Ндукве.

