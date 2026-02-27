Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Шахтер Донецк
27.02.2026 15:30 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 03:15 |
5
0

Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Придется ненадолго убрать из головы будущего соперника в еврокубке

27 февраля 2026, 03:15 |
5
0
Шахтер – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

В пятницу, 27 февраля, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч восемнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и ровенский «Верес». Стартовый свисток рефери Александра Шандора изо Львова прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Шахтер


Донецкий «Шахтер» стартовал во второй части сезона с победы над «Карпатами» в прошлые выходные (3:0). Счет выглядит убедительным, однако три очка дались «горнякам» исключительно за счет удачной замены с выходом на поле Лассина Траоре, который оформил хет-трик. Рисковала команда Арды Турана наступить на излюбленные осенние грабли, имея полное преимущество, но не дожав по итогу соперников. К счастью, для «Шахтера», этого удалось избежать.

И по аналогии с первой части сезона можно сделать прогноз, что после тяжелой игры против «львов» будет не менее сложный матч против «Вереса». Разница лишь в том, что летом у «Шахтера» была активная фаза квалификации еврокубков, поэтому поездки по маршруту Львов – заграница – Ровно – заграница сейчас команде Турана не угрожают. Пока что. Как раз к моменту оглашения стартовых составов на очередной матч УПЛ «горняки» узнают будущего соперника в Лиге конференций УЕФА. Будет о чем поговорить в раздевалке футболистам.

В остальном – тревожить Турана может лишь дисквалификация Марлона Гомеса за перебор желтых карточек, поэтому придется выполнить точечную ротацию в центре поля. С этим проблем у «Шахтера» возникнуть не должно, ведь команда завершила зимний тренировочный цикл с максимально возможным кадровым подбором. Кроме того, на следующей неделе команда освобождена от обязанностей в Кубке Украины, а соперник в виде «Александрии» не предполагает чрезмерного уровня подготовки. Разве что к полю на стадионе «Ника», если оно разморозится к тому моменту.

Верес


Ровенский «Верес» чуть не шокировал своих болельщиков, когда начал первый матч после зимнего перерыва с двух пропущенных мячей от СК «Полтава» на «Авангарде». Однако в итоге команда Олега Шандрука устроила красивый камбек во втором тайме (3:2), что по итогам тура помогло ей подняться ближе к экватору турнирной таблицы. Следующая цель – догнать луганскую «Зарю», до которой три очка дистанции и соперник в лице «Кривбасса» для команды Виктора Скрипника в этом туре.

Другое дело, что и самому «Вересу» придется принимать крайне сложный вызов. В первом круге удалось дать бой при родных трибунах, но «Шахтер» взял свое на стандартах. Не типичная история для «красно-черных», которые всего пропустили 19 голов в этом розыгрыше УПЛ. Тем не менее, в первом тайме против «Карпат» дончане испытывали серьезные проблемы против организованной игры в обороне, на что также будет делать ставку и Шандрук.

При этом необходимо помнить про матч «Вереса» против «Металлиста 1925», который в начале декабря прошлого года перенесли из-за проблем с энергоснабжением на стадионе «Центральный» в Житомире. Наблюдательный совет ровенского клуба в итоге дал согласие на проведение этой встречи немногим позднее, поэтому и без того интересный и напряженный календарь «красно-черных» в ближайший месяц может стать крайне сложным.

История встреч


Футбольные пути «Шахтера» и «Вереса» ранее пересекались 20 раз: 16 побед дончан, 1 – ровенчан, а еще 3 встречи завершились вничью. Разница голов – 42:9. Крупнейшая победа «Шахтера» – 4:0 (2017), «Вереса» – 2:0 (1993). В прошлом матче на стадионе «Авангард» в середине августа прошлого года победили «горняки» с голами Ефима Конопли и Винисиуса Тобиаса.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 37-летний Александр Шандор изо Львова, который на своем счету имеет 58 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Денис Марченко и Станислав Марулин, а резервным арбитром отработает София Причина. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Клим Заброда и Михаил Райда. У Шандора есть опыт проведения матчей с участием «Шахтера» – 9 побед, 4 ничьих и 1 поражение, тогда как с «Вересом» он пересекался 9 раз – 3 победы, 2 ничьих, 4 поражения.

Ориентировочные составы


«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Педриньо да Силва, Назарина, Бондаренко – Эгиналду, Траоре, Алиссон.

«Верес»: Горох – Смиян, Гончаренко, Ципот, Стамулис – Харатин, Бойко – Гонсалвеш, Годя, Шарай – Ндукве.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.23 для Шахтера и 14.00 для Полесья. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
27 февраля 2026 -
15:30
Верес
Тотал меньше 3.5 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
Вулверхэмптон – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Доминго МАРИН: «Чувствую себя так, будто знаю всех уже очень давно»
Шахтер Донецк Верес Ровно Шахтер - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лионель МЕССИ: «Какой же я идиот, на что я тратил свое время»
Футбол | 26 февраля 2026, 07:23 0
Лионель МЕССИ: «Какой же я идиот, на что я тратил свое время»
Лионель МЕССИ: «Какой же я идиот, на что я тратил свое время»

Аргентинец жалеет, что не смог раньше выучить иностранный язык

Костышин впервые отреагировал на переход Степаненко в Колос
Футбол | 26 февраля 2026, 08:56 4
Костышин впервые отреагировал на переход Степаненко в Колос
Костышин впервые отреагировал на переход Степаненко в Колос

Тренер ждет футболиста в расположении клуба

Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 26.02.2026, 06:23
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
В расположение Металлиста приехал бывший футболист Днепра-1
Футбол | 27.02.2026, 00:30
В расположение Металлиста приехал бывший футболист Днепра-1
В расположение Металлиста приехал бывший футболист Днепра-1
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
Другие виды | 26.02.2026, 22:30
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
Легенда Шахтера Тарас Степаненко нашел себе новую команду в УПЛ
25.02.2026, 09:59 22
Футбол
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
25.02.2026, 01:12 10
Футбол
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
25.02.2026, 09:39 28
Футбол
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
26.02.2026, 19:00 5
Футбол
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
СТЕПАНЕНКО: «Это ужасное предложение. Он не понимает, что происходит»
25.02.2026, 12:25 1
Футбол
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
Президент Шахтера Ринат Ахметов подарил защитнику Украины дом
25.02.2026, 04:02 9
Футбол
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
Дарио СРНА: Шахтер – единственный клуб мира, который живет в таких условиях
25.02.2026, 00:55 80
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем