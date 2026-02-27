ТУРАН: «Иногда победу нужно выгрызать, но так и завоевывается чемпионство»

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран провел пресс-конференцию после матча 18-го тура УПЛ 2025/26 против Вереса (1:0):

– Прежде всего, я должен сказать, что, действительно, с каждым туром соревнования становятся все сложнее. Мы могли наблюдать это сегодня на футбольном поле. И я хотел бы поздравить «Верес» и их главного тренера с той работой, которую они проделали, – это действительно очень высокий уровень подготовки, сегодня они усложнили нам вечер. Мы начали матч медленно: в таких случаях вы можете получить определенные проблемы, если не начинаете игру активно. И мы сознательно решили изменить центр поля, предоставили возможность вернуться в стартовый состав на позиции правого вингера Алиссону, а также Крыськиву – игрокам, которые долгое время были травмированы и нуждались в этом шансе, чтобы снова «почувствовать поле», как говорится. Очеретько получил небольшое повреждение в период зимних сборов, и поэтому тоже было очень важно сегодня дать ему снова шанс оказаться в стартовом составе. Делали это, прежде всего, из заботы о наших игроках, ведь нас ждет очень много поездок: выезд в Александрию, матч Лиги конференций, а затем возвращаемся сюда, чтобы принимать «Металлист 1925». Безусловно, все мои футболисты чрезвычайно важны для меня, я рассчитываю на каждого из них. Что касается игры, то первый тайм был неидеальным в нашем исполнении, гораздо больше мне понравилась вторая половина матча. Изаки, который вышел на замену, очень хорошо нас усилил, также мы реализовывали ситуации один на один, играли с помощью треугольников, атаковали полуфланги, поэтому этими аспектами я гораздо больше доволен. И что касается Траоре: сегодня он снова вышел на замену, и я могу сказать, что в последние две недели он просто наш Гарри Поттер. Позже мы также выпустили Назарину – он является нашим неизменным оружием в том, что касается стандартов. То, как он реализует стандартные положения, насколько он добавляет нам качества во время угловых, штрафных ударов и других стандартных ситуаций, – это заметно невооруженным глазом. И, подводя итоги событий этого вечера, могу сказать, что у нас впереди действительно непростой путь, иногда победы могут быть одержаны таким образом, иногда их нужно выгрызать, но так и завоевывается чемпионство. И я хочу поздравить своих игроков, тренерскую команду, всех причастных к этой победе. Да, очень хочется побеждать со счетом 3:0, 4:0, но иногда это невозможно, поэтому нужно принять этот факт и иногда довольствоваться такими скромными победами.

– Проспер Обах дебютирует сегодня слева, хотя мы привыкли видеть его справа. Как вы в целом оцените его игру на этой позиции?

– Что касается выступления Проспера: я полностью доволен тем, как он проявил себя в дебютном матче за «Шахтер». Мне очень понравилась его работа на мяче, язык тела и в целом его позиционирование на футбольном поле. Убежден, когда ты впервые выходишь за такой большой клуб, как донецкий «Шахтер», то находишься под большим давлением, а он очень хорошо проявил себя и добавил нам качества. Могу вспомнить собственный пример. Очень многое я оставил позади, как только «повесил бутсы на гвоздь», но хорошо помню свой период в «Барселоне»: когда впервые оказался в системе активного взаимодействия игроков в рамках треугольников, то действительно страдал поначалу. И я понимаю, что каждому игроку, который приходит в новую систему, нужно дать время, чтобы привыкнуть к этим требованиям. У кого-то это может занять несколько дней, кому-то нужно три месяца — это индивидуальный процесс. Но я убежден, что со всеми теми качествами, которые у него есть, он идеально впишется в общую картину нашего футбола.

– Мистер, в прошлый раз вы говорили, что в перерыве попросили команду больше играть в уличный футбол. Сегодня было то же самое?

– На самом деле не очень люблю делиться подобными эпизодами из раздевалки, но немного погружусь, по вашей просьбе. Могу выделить ту разницу, что после первого тайма предыдущего матча я был очень агрессивен в раздевалке, сегодня я был спокоен и рассказал команде о моментах, которые меня беспокоили. Да, я понимаю, что в некоторых эпизодах игра может проходить в несколько ином ритме, особенно учитывая тот факт, что у нас на поле было сразу несколько игроков, которые только что вернулись после травм, поэтому где-то им могло не хватать оптимальной физической формы. Поэтому, если сравнивать, тогда я был значительно более эмоциональным. Но я всегда подчеркиваю, что мы братья, мы друзья, я не только их тренер, поэтому, если им нужна помощь, они всегда могут рассчитывать на меня. Я хочу, чтобы не было позиционирования только в формате «игрок – тренер». С другой стороны, иногда я тоже должен дать эти эмоции, подтолкнуть в самый важный и ответственный момент. Действительно, задумываясь перед этим противостоянием, трудно представить, как ты, главный тренер, не можешь поставить на острие атаки форварда, который отличился тремя голами в предыдущем матче. Это кажется чем-то нелогичным. Однако мы пообщались с самим Траоре о предстоящих переездах (а у нас очень много выездов впереди, потому что каждый матч этого сезона сейчас приобретает статус решающего), и я не мог себе чисто технически позволить потерять его и остаться только с одним форвардом на острие. Итак, это был осознанный выбор, мы поговорили, и он спокойно это воспринял. Я очень рад, что он потом появился на футбольном поле и внес свой вклад в нашу победу.

– Как вы оцените сегодня игру в атаке: очень много моментов и только один гол? Это вопрос к футболистам атаки или дело в голкипере «Вереса»? Потому что показалось, будто он играет матч жизни.

– Уже говорил, но хочу снова поздравить нашего соперника и главного тренера с прекрасной работой, которую они сегодня проделали, с очень качественной подготовкой к этому противостоянию. Слишком много факторов влияют на неидеальную реализацию, включая неидеальное состояние газона, на чем я акцентировал внимание после последнего матча. Поэтому иногда подобные эпизоды могут случиться. В любом случае, соглашусь с вами, не хочется приобретать опыт и анализировать ошибки, теряя очки. Поэтому очень рад, что в этих двух матчах нам удалось взять максимум. В то же время можем сделать полезные выводы, и уверяю вас, что после последнего противостояния с «Карпатами» моих игроков ждал 50-минутный анализ и разбор полетов по тем ошибкам, которые мы допустили в матче с нашим прошлым соперником. Пожалуй, это можно подытожить следующим образом: мы довольно легко входим в последнюю треть поля, добираемся до штрафной площадки соперника, но в то же время довольно легко теряем подобные эпизоды, не выжимая из них максимум. Поэтому, да, я полностью согласен с вами, мы должны поработать над улучшением реализации. Также уверен, насколько будет расти общий уровень подготовки наших игроков, их характеристики, настолько будут расти пропорции реализации моментов.

– Какой самый главный сигнал этот матч дает вашей команде перед следующим этапом сезона?

– На самом деле эта игра дает нам сигнал, который мне уже был известен ранее, но это также прекрасная возможность продемонстрировать его моим подопечным: это то, что иногда в борьбе за самые высокие цели и самые высокие трофеи приходится страдать. Легкого пути к трофеям не существует никогда, поэтому мы должны быть готовы к тому, что иногда нам нужно будет выгрызать победы, как это произошло сегодня.

– В прошлый раз вы спрашивали меня об Олимпийских играх. На матче присутствовал украинский олимпиец Владислав Гераскевич. Знаете ли вы его историю на Олимпиаде? Также сегодня празднует день рождения Валерий Бондарь. Он забил победный гол и сделал себе такой подарок?

– Да, безусловно, мне известна история Гераскевича, и я уверен: когда у тебя есть возможность отстоять честь своей страны, ты всегда должен это сделать, что он и воплотил в жизнь. Поэтому, бесспорно, он является большим источником вдохновения и гордости, и я могу только поаплодировать его поступку.

Что касается дня рождения Валерия Бондаря и того, что он сумел отличиться сегодня, то я всегда подчеркиваю своим защитникам, не только фланговым, но и центральным, что защитники также отличаются забитыми мячами, что они должны пытаться искать возможности в, казалось бы, неочевидных ситуациях. Собственно, вчера я общался с ним на эту тему и немного в шутку сказал, что было бы замечательно, если бы он сделал нам и себе такой подарок по случаю дня рождения. В какой-то мере до сих пор шокирован, что это сбылось.

И в заключение также хотел бы подчеркнуть, что сегодня – годовщина моего брака. Моя любимая жена – это вторая половинка моей жизни, я очень благодарен, что она есть в моей жизни, она – мать моих детей, и я всегда ее люблю.

