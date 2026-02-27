ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала Максима Третьякова

Киевская «Оболонь» официально объявила о подписании украинского вингера Максима Третьякова.

Условия сотрудничества между 29-летним футболистом и «пивоварами» пока неизвестны, переход состоялся на правах свободного агента. В новой команде игрок будет выступать под 75-м номером.

Максим является воспитанником «Днепра». Ранее на клубном уровне защищал цвета «Металлиста», «Черноморца», «Дунайской Стреды» (Словакия), «Александрии», «Днепр-1» и «Колоса».

За время выступлений в Украинской Премьер-лиге Максим провел 186 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 19 результативных передач.

Ранее сообщалась зарплата Максима Третьякова в «Оболони».