Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 13:40 | Обновлено 27 февраля 2026, 13:41
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала Максима Третьякова

29-летний футболист взял в клубе 75-й номер

ФК Оболонь Киев. Максим Третьяков

Киевская «Оболонь» официально объявила о подписании украинского вингера Максима Третьякова.

Условия сотрудничества между 29-летним футболистом и «пивоварами» пока неизвестны, переход состоялся на правах свободного агента. В новой команде игрок будет выступать под 75-м номером.

Максим является воспитанником «Днепра». Ранее на клубном уровне защищал цвета «Металлиста», «Черноморца», «Дунайской Стреды» (Словакия), «Александрии», «Днепр-1» и «Колоса».

За время выступлений в Украинской Премьер-лиге Максим провел 186 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 19 результативных передач.

Ранее сообщалась зарплата Максима Третьякова в «Оболони».

трансферы свободный агент Оболонь Киев Максим Третьяков трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
