  Калинина разобрала грузинку и вышла в полуфинал турнира WTA 125 в Анталье
27 февраля 2026, 11:55
Калинина разобрала грузинку и вышла в полуфинал турнира WTA 125 в Анталье

Ангелина в двух сетах переиграла Екатерну Горгодзе в матче 1/4 финала

Калинина разобрала грузинку и вышла в полуфинал турнира WTA 125 в Анталье
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 202) вышла в полуфинал хардового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.

В четвертьфинальном матче украинка в двух сетах переиграла представительницу Грузии Екатерину Горгодзе (WTA 170) за 1 час и 27 минут.

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/4 финала

Екатерина Горгодзе (Грузия) – Ангелина Калинина (Украина) – 4:6, 1:6

Калинина провела третье очное противостояние против Горгордзе. В 2021 году Ангелина одолела Екатерину на 25-тысячнике в Орландо, а в 2022 – на соревнованиях WTA 1000 в Майами.

Помиио Горгордзе, Калинина в Анталье также обыграла Алевтину Ибрагимову и Катарину Завацкую. Далее Ангелина встретится либо с Вероникой Эрьявец, либо с Нурией Бранкаччо.

Калинина проведет четвертый полуфинал на турнирах категории WTA 125 и поборется за третий финал. Ранее она дважды становилась чемпионкой соревнований WTA 125 в Лиможе.

Андрій Заліщук
Молодець, є шанс замахнутися на титул!
Verte
Останні два гейми горгодзе грала в куртці, транса є на спортплюс снд
C.Пеклов
Може хоч на півфінал тут плеер поставлять?!
