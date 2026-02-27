Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Разгром с голом Ярмоленко. Динамо победило Эпицентр
Премьер-лига
Динамо Киев
27.02.2026 13:00 – FT 4 : 0
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 14:55 | Обновлено 27 февраля 2026, 15:05
1637
38

Разгром с голом Ярмоленко. Динамо победило Эпицентр

Подопечные Игоря Костюка без особых проблем разобрались с новичком УПЛ

27 февраля 2026, 14:55 | Обновлено 27 февраля 2026, 15:05
1637
38 Comments
Разгром с голом Ярмоленко. Динамо победило Эпицентр
УПЛ

Восемнадцатый тур украинской Премьер-лиги начинался в середине рабочего дня в пятницу, поэтому ажиотаж на трибунах столичного стадиона «Динамо» им. В. Лобановского в этот день мог оказаться не столь значительным, как того можно было бы ожидать от очередного матча одноименного клуба. Подопечные Игоря Костюка на этот раз принимали на своем поле одного из дебютантов этого сезона «элитного» первенства, каменец-подольский «Эпицентр», который в сложном календаре заметно не набирал жизненно важных зачетных очков.

Однако на этот раз противостояние между двумя командами продолжалось до того момента, когда «бело-синим» удалось бы открыть счет. Сомнений в том, что именно хозяева должны это сделать, не было никаких, ведь их преимущество по всем атакующим компонентам было бесспорным и только увеличивалось по ходу первого тайма.

И хотя «Эпицентр» в защите долгое время обходился без существенных ошибок, но даже до перерыва команда Сергея Нагорняка не сумела дотянуть, что, безусловно, могло заставить соперников дополнительно нервничать во втором тайме. Однако на 35 минуте в ворота гостей был назначен пенальти по итогу столкновения Волошина с Кристином на правом фланге штрафной, после чего вмешался VAR и подсказал главному арбитру принять правильное решение в этом эпизоде.

Бражко с ударом в правый угол с отметки не ошибся, поэтому «Динамо» своего все-таки достигло, а успешное начало второго тайма дало возможность команде Костюка спокойно завершать эту игру в дальнейшем. Пономаренко за четыре минуты сразу после перерыва записал на свой счет дубль, дважды поразив правый нижний угол чужих ворот по итогам очередных ошибок «Эпицентра» в обороне.

А дальше тренерский штаб «Динамо» уже чувствовал себя на кураже, поэтому мы увидели как замену Ярмоленко, которая сразу же оказалась голевой, да еще и с шедевром в виде переброса вратаря из-за пределов штрафной, так и совершенно неожиданное событие. Дебют вратаря Вячеслава Суркиса в день 20-летия – можно ли было придумать подарок получше? Кроме очередных трех очков для команды в гонке за высокие места, бесспорно.

Следующий матч киевское «Динамо» проведет дома против петровского «Ингульца» в Кубке Украины в середине недели, после чего поедет в житомирское «Полесье», а каменец-подольский «Эпицентр» примет ковалевский «Колос».

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Динамо» - «Эпицентр» - 4:0

Голы: Бражко, 36 (пен.), Пономаренко, 49, 53, Ярмоленко, 65

«Динамо»: Нещерет (Суркис, 81) – Вивчаренко, Михавко, Биловар, Коробов – Бражко (Михайленко, 71) – Редушко (Ярмоленко, 63), Шапаренко (Яцык, 63), Пихалёнок (Буяльский, 63), Волошин – Пономаренко

«Эпицентр»: Федотов – Крыстин (Запорожец, 74), Кош (Григоращук, 46), Оливейра, Кирюханцев – Себерио, Миронюк (Демченко, 74) – Сифуэнтес, Ковалец (Липовуз, 74), Рохас (Беженарь, 77) – Сидун

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Стадион: «Динамо» имени В. Лобановского (Киев)

Удары (в створ): 22 (10) – 8 (2)

Угловые: 6 – 3

Оффсайды: 2 – 1

ДИНАМО – ЭПИЦЕНТР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
Игорь КОСТЮК – о победе Динамо, влиянии Ярмоленко и пенальти Бражко
ФОТО. Реакция Суркиса на дебют Суркиса-младшего за Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Эпицентр Каменец-Подольский Динамо - Эпицентр отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
Футбол | 27 февраля 2026, 09:11 11
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины

Пономаренко рассказал, что его родственники встали на защиту Украины

Запорожский Металлург летом может отказаться от профессиональной команды
Футбол | 27 февраля 2026, 13:51 0
Запорожский Металлург летом может отказаться от профессиональной команды
Запорожский Металлург летом может отказаться от профессиональной команды

Условия диктуют реалии войны

Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Футбол | 26.02.2026, 20:16
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Футбол | 27.02.2026, 06:00
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Динамо – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 27.02.2026, 08:45
Динамо – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 39
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sahka1981
Впевнено перемогли, Пономаренко дубль, Ярмола забив. Але всеодно по грі, хочеться покраще щоб виглядали, а не тільки з помилок забивали, хоча потім і комбінації вже пішли.
Навіть поле  візуально, трішки краще вже виглядає. З перемогою!
Ответить
+6
Андрій Шевченко
Слава Динамо! Слава Україні!! Смерть кацапам і бамбассам не митим !!!
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Фанат Шахтера
Очень горит анус у моего друга LexXXX, моя прозьба в силе, не сильно гнобите его, он один из самых продуктивных ботов. Спасибо за понимания ❤️
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Захарченко
Перемога ! ✌️ Зіграли досить пристойно , не дивлячись на важке поле та " весняний футбол " . Непогано рухались увесь матч та пресингувати. Команда націлена на ворота і створює моменти з можливістю завершального удару . Десь проглядається незіграність деяких ланок , що компенсується грою вперед і швидким переходом до атаки . В особі Пономаренка Динамо може здобути забивного форварда таранного типу , який з часом допоможе і Збірній . Всі зіграли на рівні , Бражко забив , Ярмола поклав цукерку після класного пасу від того ж Бражка , Суркіс джуніор "засвітився" перед широкою аудиторією та своїм батьком . Епіцентру респект , що не склали руки та намагалися відіграти хочаб гол . Працюємо та йдемо далі...
Ответить
+3
Александр Шевченко
Динамо снова делает нападающего для себя то есть для продажи за миллионов 20 баксов где-то ну и для сборной Украины в том числе. Матвей машина просто сейчас 
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
ZANREGENT
Газон конечно треш,а так - с победой! С Полесьем будет трудно,но газон там лучше
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
щоб так завжди грали
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Yaroslav
Да уж... Газон повний треш...
 Як пішов Анатолій Колоша так і настала срака...(((((
  ∆∆∆ Заміна була пов'язана з тим, що новий агроном мав інші погляди на підготовку газону. ∆∆∆
 Різницю побачили цього "мегаСпеца"...!!!((((
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Фанат Шахтера
Мой друг LexXXX очень близко принял к сердцу  и не только к сердцу поражения. Попрошу вас не сильно пинайте его❤️
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Spaceman
Може,вже сьогодні виженуть недотренера Епіцентра..
Ответить
0
_9Quantum19_KhM25
Політ нормальний.   ЧУ продовжує деградувати.
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
А Пономаренко нужно вызывать в сборную.. лишним не будет уж точно 
Ответить
-3
AK.228
Кошмар
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Андрею Николаевичу - респект👏👏
Ответить
-8
Показать Скрыть 2 ответа
LexХХХ
Хосподи🤦 Президенти всія Динами замовляли мінімум 5-0, а ці рагуленки не змогли ще разок відзначитись. Чи то вже в "заправленого" Епіцентра гордість ввімкнулась?🤔
Зате ми сьогодні побачили майбутнього основного воротника👍
Ответить
-8
Показать Скрыть 4 ответа
LexХХХ
Ну а тепер разом:
Хааавваааа нагиллаааа......
Ответить
-9
Перший Серед Рівних в бані
Даже суркису не смогли забить клоуны
Ответить
-9
Показать Скрыть 1 ответ
Перший Серед Рівних в бані
Эпицентр клоуны, в первую лигу н***й.
Ответить
-10
Показать Скрыть 1 ответ
Fan DynamoKyiv
Мы всей нашей фанатской-подвальной семьёй Динамо Киев сегодня посмотрели игру и наше фанатской сердце забилось ещё сильней. Такая живая, мощная игра, что даже не понадобились меховые изделия дарить судье! Команда бежит, борется, горят глаза, есть скорость, есть мысль, есть характер. И глядя на это, просто не укладывается в голове как так получилось, что нас опережают на 9 очков в чемпионате? И в ЛК об Динамо вытерли ноги...
Да, сейчас в таблице впереди ЛНЗ, и Шахтёр, Полесье, а наше родное Динамо Киев - на четвёртом месте. Цифры это цифры. Но игра - это совсем другое. А по игре мы видим настоящую команду. Мы видим тот самый дух, который всегда отличал киевское Динамо.
Пусть сейчас кто-то смотрит на таблицу и сомневается. Мы нет. Мы знаем: весна всё расставит по своим местам. С такой самоотдачей, с таким настроем, с такой поддержкой настоящих фанатов мы ещё обгоним всех. Очко за очком. Победа за победой. И в конце сезона именно Динамо будет на первом месте.
А дальше — больше. Почему бы и нет? Чемпионат наш. А потом и Европа услышит киевскую песню. Лига чемпионов? Выиграем и лигу чемпионов. Мечты сбываются у тех, кто верит. А мы настоящие фанаты верим в Динамо Киев 💙🤍
Ответить
-12
Показать Скрыть 3 ответа
Популярные новости
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
26.02.2026, 08:00 11
Футбол
Александр УСИК: «Я решил помочь им стать новыми чемпионами мира»
Александр УСИК: «Я решил помочь им стать новыми чемпионами мира»
25.02.2026, 23:39
Бокс
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
26.02.2026, 21:59
Олимпийские игры
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
27.02.2026, 07:29 40
Олимпийские игры
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
26.02.2026, 19:00 5
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
26.02.2026, 00:28 2
Футбол
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 07:58 15
Футбол
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
25.02.2026, 09:39 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем