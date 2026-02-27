Разгром с голом Ярмоленко. Динамо победило Эпицентр

Восемнадцатый тур украинской Премьер-лиги начинался в середине рабочего дня в пятницу, поэтому ажиотаж на трибунах столичного стадиона «Динамо» им. В. Лобановского в этот день мог оказаться не столь значительным, как того можно было бы ожидать от очередного матча одноименного клуба. Подопечные Игоря Костюка на этот раз принимали на своем поле одного из дебютантов этого сезона «элитного» первенства, каменец-подольский «Эпицентр», который в сложном календаре заметно не набирал жизненно важных зачетных очков.

Однако на этот раз противостояние между двумя командами продолжалось до того момента, когда «бело-синим» удалось бы открыть счет. Сомнений в том, что именно хозяева должны это сделать, не было никаких, ведь их преимущество по всем атакующим компонентам было бесспорным и только увеличивалось по ходу первого тайма.

И хотя «Эпицентр» в защите долгое время обходился без существенных ошибок, но даже до перерыва команда Сергея Нагорняка не сумела дотянуть, что, безусловно, могло заставить соперников дополнительно нервничать во втором тайме. Однако на 35 минуте в ворота гостей был назначен пенальти по итогу столкновения Волошина с Кристином на правом фланге штрафной, после чего вмешался VAR и подсказал главному арбитру принять правильное решение в этом эпизоде.

Бражко с ударом в правый угол с отметки не ошибся, поэтому «Динамо» своего все-таки достигло, а успешное начало второго тайма дало возможность команде Костюка спокойно завершать эту игру в дальнейшем. Пономаренко за четыре минуты сразу после перерыва записал на свой счет дубль, дважды поразив правый нижний угол чужих ворот по итогам очередных ошибок «Эпицентра» в обороне.

А дальше тренерский штаб «Динамо» уже чувствовал себя на кураже, поэтому мы увидели как замену Ярмоленко, которая сразу же оказалась голевой, да еще и с шедевром в виде переброса вратаря из-за пределов штрафной, так и совершенно неожиданное событие. Дебют вратаря Вячеслава Суркиса в день 20-летия – можно ли было придумать подарок получше? Кроме очередных трех очков для команды в гонке за высокие места, бесспорно.

Следующий матч киевское «Динамо» проведет дома против петровского «Ингульца» в Кубке Украины в середине недели, после чего поедет в житомирское «Полесье», а каменец-подольский «Эпицентр» примет ковалевский «Колос».

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Динамо» - «Эпицентр» - 4:0

Голы: Бражко, 36 (пен.), Пономаренко, 49, 53, Ярмоленко, 65

«Динамо»: Нещерет (Суркис, 81) – Вивчаренко, Михавко, Биловар, Коробов – Бражко (Михайленко, 71) – Редушко (Ярмоленко, 63), Шапаренко (Яцык, 63), Пихалёнок (Буяльский, 63), Волошин – Пономаренко

«Эпицентр»: Федотов – Крыстин (Запорожец, 74), Кош (Григоращук, 46), Оливейра, Кирюханцев – Себерио, Миронюк (Демченко, 74) – Сифуэнтес, Ковалец (Липовуз, 74), Рохас (Беженарь, 77) – Сидун

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

Стадион: «Динамо» имени В. Лобановского (Киев)

Удары (в створ): 22 (10) – 8 (2)

Угловые: 6 – 3

Оффсайды: 2 – 1

ДИНАМО – ЭПИЦЕНТР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА