Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 15:33 | Обновлено 27 февраля 2026, 15:41
Игорь КОСТЮК – о победе Динамо, влиянии Ярмоленко и пенальти Бражко

Наставник киевского клуба прокомментировал победу над «Эпицентром» в матче 18-го тура

ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал разгромную победу над «Эпицентром» в матче 18-го тура чемпионата Украины:

– Поздравляем с победой. Феерический второй тайм, много голов. Именно такую вы хотите видеть игру «Динамо»?

– Все по игре. Мы планировали забить первыми, ведь после этого соперник раскрывается и у нас появляются свободные зоны. То, что мы наигрываем – быстрые переходы, и сегодня мы это воплотили на поле. Тот план на игру, который у нас был, сработал. Такая победа придает уверенность.

– Сегодня дебютировал Вячеслав Суркис. Решили его поздравить с Днем рождения?

– Да, ему сегодня исполняется 20 лет. Была возможность, поэтому мы дали ему поиграть, чтобы у него в дальнейшем была уверенность.

– «Динамо» снова сыграло на «ноль». За счет чего это удалось?

– Мы делаем акцент игрокам на быстрой перестройке на поле, когда теряем мяч. Важная реакция на эту потерю – нельзя давать сопернику быстро разгонять атаки. Необходимо быстро возвращаться, закрывать свободные зоны. Поэтому практически не даем создавать моменты.

– Ярмоленко сегодня снова идеально вышел на замену?

– Конечно. Это опытный игрок, знаем о его мастерстве. Один момент – один гол.

– Пономаренко сегодня снова забил, но не пробивал пенальти. Как это решается в команде?

– У нас есть футболисты, которые исполняют пенальти, поэтому сегодня его исполнял Бражко.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Эпицентр Каменец-Подольский Динамо - Эпицентр Игорь Костюк Андрей Ярмоленко Владимир Бражко Матвей Пономаренко Вячеслав Суркис
Николай Тытюк Источник: Динамо Киев от Шурика
😼
У Ярмоли було два моменти, міг робити дубль сьогодні
Ответить
+2
Spaceman
А де інтерв'ю тормоза з Епіцентра?
Ответить
-1
