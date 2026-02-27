Игорь КОСТЮК – о победе Динамо, влиянии Ярмоленко и пенальти Бражко
Наставник киевского клуба прокомментировал победу над «Эпицентром» в матче 18-го тура
Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал разгромную победу над «Эпицентром» в матче 18-го тура чемпионата Украины:
– Поздравляем с победой. Феерический второй тайм, много голов. Именно такую вы хотите видеть игру «Динамо»?
– Все по игре. Мы планировали забить первыми, ведь после этого соперник раскрывается и у нас появляются свободные зоны. То, что мы наигрываем – быстрые переходы, и сегодня мы это воплотили на поле. Тот план на игру, который у нас был, сработал. Такая победа придает уверенность.
– Сегодня дебютировал Вячеслав Суркис. Решили его поздравить с Днем рождения?
– Да, ему сегодня исполняется 20 лет. Была возможность, поэтому мы дали ему поиграть, чтобы у него в дальнейшем была уверенность.
– «Динамо» снова сыграло на «ноль». За счет чего это удалось?
– Мы делаем акцент игрокам на быстрой перестройке на поле, когда теряем мяч. Важная реакция на эту потерю – нельзя давать сопернику быстро разгонять атаки. Необходимо быстро возвращаться, закрывать свободные зоны. Поэтому практически не даем создавать моменты.
– Ярмоленко сегодня снова идеально вышел на замену?
– Конечно. Это опытный игрок, знаем о его мастерстве. Один момент – один гол.
– Пономаренко сегодня снова забил, но не пробивал пенальти. Как это решается в команде?
– У нас есть футболисты, которые исполняют пенальти, поэтому сегодня его исполнял Бражко.
