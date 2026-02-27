Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 15:11 |
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор

Смотрите видеообзор поединка УПЛ

Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
ФК Динамо Киев

В пятницу, 27 февраля, состоялся матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между киевским «Динамо» и «Эпицентром».

Команды встретились на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Андрей Ярмоленко забил мастерский гол в этой встрече. В конце поединка за киевлян дебютировал вратарь Вячеслав Суркис, сын Григория Суркиса.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 18-й тур, 27 февраля
Динамо Киев – Эпицентр – 4:0
Голы: Бражко, 36 (пен.), Пономаренко, 49, 53, Ярмоленко, 65

ГОЛ, 1:0! Владимир Бражко, 36 мин.

ГОЛ, 2:0! Матвей Пономаренко, 49 мин.

ГОЛ, 3:0! Матвей Пономаренко, 53 мин.

ГОЛ, 4:0! Андрей Ярмоленко, 65 мин.

Видеотрансляция матча

видео голов и обзор Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Динамо - Эпицентр
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
