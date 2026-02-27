В пятницу, 27 февраля, состоялся матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между киевским «Динамо» и «Эпицентром».

Команды встретились на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Андрей Ярмоленко забил мастерский гол в этой встрече. В конце поединка за киевлян дебютировал вратарь Вячеслав Суркис, сын Григория Суркиса.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 18-й тур, 27 февраля

Динамо Киев – Эпицентр – 4:0

Голы: Бражко, 36 (пен.), Пономаренко, 49, 53, Ярмоленко, 65

ГОЛ, 1:0! Владимир Бражко, 36 мин.

ГОЛ, 2:0! Матвей Пономаренко, 49 мин.

ГОЛ, 3:0! Матвей Пономаренко, 53 мин.

ГОЛ, 4:0! Андрей Ярмоленко, 65 мин.

