Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
Смотрите видеообзор поединка УПЛ
В пятницу, 27 февраля, состоялся матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между киевским «Динамо» и «Эпицентром».
Команды встретились на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.
Андрей Ярмоленко забил мастерский гол в этой встрече. В конце поединка за киевлян дебютировал вратарь Вячеслав Суркис, сын Григория Суркиса.
Украинская Премьер-лига 2025/26. 18-й тур, 27 февраля
Динамо Киев – Эпицентр – 4:0
Голы: Бражко, 36 (пен.), Пономаренко, 49, 53, Ярмоленко, 65
ГОЛ, 1:0! Владимир Бражко, 36 мин.
ГОЛ, 2:0! Матвей Пономаренко, 49 мин.
ГОЛ, 3:0! Матвей Пономаренко, 53 мин.
ГОЛ, 4:0! Андрей Ярмоленко, 65 мин.
Видеотрансляция матча
