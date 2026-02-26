Динамо Киев

В пятницу, 27 февраля, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Динамо» и «Эпицентр». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, игра начнется в 13:00.

Динамо

Киевляне в зимнее межсезонье активность на трансферном рынке не проявляли и продолжили делать ставку на воспитанников клубной академии. В таком контексте назначение Игоря Костюка главным тренером выглядит вполне логичным решением, ведь этот специалист как никто другой знаком с возможностями игроков юношеской команды.

В первом матче после зимней паузы тренерский штаб «Динамо» доверил место в составе Коробову, который дебютировал за основную команду «бело-синих» и своей игрой оставил довольно положительные впечатления. Активными действиями выделялся и Редушко, а победу киевлянам принес результативный удар Пономаренко. В целом же в поединке против «Руха» подопечные Костюка продемонстрировали неубедительную игру. Они много владели мячом, но остроты у ворот соперников создали слишком мало. Коробов попал в штангу, Бражко дальним ударом не переиграл голкипера и, собственно, взятие ворот – все, что можно вспомнить о голевых ситуациях в исполнении «бело-синих». С другой стороны, киевляне не дали соперникам что-либо создать возле своих ворот.

Впрочем, делать выводы о готовности «бело-синих» после одного поединка точно не стоит. Да и качество газона на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского вызвало немало нареканий. В лазарете киевлян находится левый вингер Кабаев. Неожиданным стало отсутствие в заявке на матч с «Рухом» центрбека Тиаре. Зато вернулся на поле защитник Биловар, который из-за травмы не играл с октября прошлого года. К противостоянию с «Эпицентром» киевляне подошли с трехматчевой победной серией в чемпионате, причем во всех этих встречах результативными ударами отличался Пономаренко.

Эпицентр

Подоляне находятся внизу турнирной таблицы в зоне переходных матчей. После зимней паузы календарь подготовил для «Эпицентра» непростые испытания. Сначала команда Сергея Нагорняка противостояла черкасскому ЛНЗ, а теперь встретится с «Динамо», которое пытается настигнуть конкурентов. Проверку лидером УПЛ подоляне не прошли: ЛНЗ одержал уверенную победу со счетом 2:0. В этом матче за «Эпицентр» дебютировали испанские новички Аладжи Оливейра и Карлос Рохас, а также украинцы Кирилл Ковалец и Андрей Маткевич.

Отметим, что подоляне намного увереннее себя чувствуют в гостевых поединках. На полях соперников «Эпицентр» набрал 13 очков, в то время как в домашних встречах всего 1 балл. Единственным игроком каменец-подольской команды, который пока в чемпионате играет без замен, является голкипер Олег Билык. Возможно, конкуренцию ему составит Никита Федотов, который зимой пришел в «Эпицентр» из «Буковины».

Интересно, что «Эпицентр» является самой «испанской» командой нашего чемпионата. Кроме упомянутых Оливейры и Рохаса против ЛНЗ сыграли еще трое: Кош, Себерио и Сифуэнтес. В лазарете команды продолжают находится Мороз, Бендера и Борячук. В Ровно тренерский штаб подолян в атаке неожиданно сделал ставку на Сидуна, а Супряга, неплохо проявивший себя на сборах, вышел на заключительные 30 минут.

Статистика встреч

Команды провели одну официальную дуэль, которая состоялась в первом круге. Тот матч завершился победой киевлян со счетом 4:1. В составе «бело-синих» голы забивали Герреро, Михайленко, Волошин и Ванат, а у «Эпицентра» результативный удар в свой актив записал Климец. В прошлом году команды также провели контрольный поединок, завершившийся победой киевлян со счетом 2:1.

Прогноз на противостояние

«Динамо» является большим фаворитом поединка, и вряд ли подоляне сумеют преподнести сенсацию. Тем более, что в предыдущих двух встречах «Эпицентр» уходил с поля без забитых голов. Поставим на победу киевской команды с форой «-1.5».

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Коробов, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Пихаленок, Бражко, Буяльский, Волошин, Пономаренко, Редушко.

«Эпицентр»: Билык, Кирюханцев, Григоращук, Кош, Оливейра, Себерио, Запорожец, Ковалец, Миронюк, Сифуэнтес, Супряга.

