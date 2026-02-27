Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо – Эпицентр. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Динамо Киев
27.02.2026 13:00 - : -
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 10:19 | Обновлено 27 февраля 2026, 10:24
Динамо – Эпицентр. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги

ФК Динамо

В пятницу, 27 февраля, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» встретится с «Эпицентром". Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени В. Лобановского, игра начнется в 13:00.

Старт весенней части сезона прошел для обоих коллективов по противоположным сценариям: «Динамо» хоть и не без труда, но удалось минимально переиграть «Рух», а «Эпицентр» в номинально домашнем поединке в Ровно уступил лидеру УПЛ ЛНЗ. Интересен для номинальных гостей тот факт, что свой первый мяч в элите украинского футбола, подопечные Сергея Нагорняка забили именно в ворота киевлян. И к тому же, как показывают результаты, «Эпицентру» лучше удается играть в гостях, ведь 13 из 14 очков команда получила в выездных играх.

Однако у команды Игоря Костюка, конечно, свои планы на этот поединок, ведь им надо наверстывать упущенное в борьбе за первую тройку, а для этого любой зачетный балл может быть на вес золота.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Эпицентр», за которой можно следить в украинской версии сайта.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Эпицентр Каменец-Подольский Игорь Костюк Сергей Нагорняк Динамо - Эпицентр текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
