Динамо Киев

В пятницу, 27 февраля, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» встретится с «Эпицентром". Матч пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени В. Лобановского, игра начнется в 13:00.

Старт весенней части сезона прошел для обоих коллективов по противоположным сценариям: «Динамо» хоть и не без труда, но удалось минимально переиграть «Рух», а «Эпицентр» в номинально домашнем поединке в Ровно уступил лидеру УПЛ ЛНЗ. Интересен для номинальных гостей тот факт, что свой первый мяч в элите украинского футбола, подопечные Сергея Нагорняка забили именно в ворота киевлян. И к тому же, как показывают результаты, «Эпицентру» лучше удается играть в гостях, ведь 13 из 14 очков команда получила в выездных играх.

Однако у команды Игоря Костюка, конечно, свои планы на этот поединок, ведь им надо наверстывать упущенное в борьбе за первую тройку, а для этого любой зачетный балл может быть на вес золота.

