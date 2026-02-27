Сенсация в Премьер-лиге. Вулверхэмптон шокировал львов из Астон Виллы

В пятницу, 27 февраля, состоялся матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Вулверхэмптон» и «Астон Вилла». «Волки» одолели соперника со счетом 2:0.

На 61-й минуте бразильский полузащитник Жуан Гомес нанес точный удар после передачи от Армстронга – мяч залетел в ворота, отскочив от перекладины.

Точку в этом противостоянии поставил португальский защитник Рикарду Гомеш, который удачно сыграл на добивании в компенсированное время.

Несмотря на замены от Унаи Эмери, произведенные во второй половине игры, огорчить соперника «Астон Вилле» так и не удалось.

«Вулвэрхэмптон» набрал 13 баллов, но продолжает занимать последнее место в турнирной таблице, отставая от ближайшего конкурента на шесть очков.

«Астон Вилла» идет на третьей позиции, имея в своем активе 51 пункт – команда Эмери опережает на три балла «Манчестер Юнайтед», у которого осталась несыгранный поединок 28-го тура.

Английская Премьер-лига, 28-й тур. 27 февраля

Вулверхэмптон – Астон Вилла – 2:0

Голы: Жуан Гомес, 61, Гомеш, 90+8

