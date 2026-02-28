Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вулверхэмптон – Астон Вилла – 2:0. Громкая сенсация в АПЛ. Видео голов
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
27.02.2026 22:00 – FT 2 : 0
Астон Вилла
Англия
28 февраля 2026, 02:37 |
Смотрите видеообзор матча 28-го тура АПЛ 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

27 февраля Вулверхэмптон переиграл Астон Виллу в матче 28-го тура АПЛ 2025/26.

Поединок прошел на арене Молиньо Стэдиум и завершился со счетом 2:0 в пользу волков.

Голами отличились Жоао Гомес и Родригу Гомеш.

АПЛ 2025/26. 28-й тур, 27 февраля

Влверхэмптон – Астон Вилла – 2:0

Голы: Жоао Гомес, 61, Родригу Гомеш, 90+8

Видеообзор матча (смотрите на YouTube)

События матча

90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Родригу Гомеш (Вулверхэмптон).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Гомес (Вулверхэмптон), асcист Адам Армстронг.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
