27.02.2026 22:00 – FT 2 : 0
Англия28 февраля 2026, 02:37 |
52
0
Вулверхэмптон – Астон Вилла – 2:0. Громкая сенсация в АПЛ. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 28-го тура АПЛ 2025/26
28 февраля 2026, 02:37 |
52
0
27 февраля Вулверхэмптон переиграл Астон Виллу в матче 28-го тура АПЛ 2025/26.
Поединок прошел на арене Молиньо Стэдиум и завершился со счетом 2:0 в пользу волков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голами отличились Жоао Гомес и Родригу Гомеш.
АПЛ 2025/26. 28-й тур, 27 февраля
Влверхэмптон – Астон Вилла – 2:0
Голы: Жоао Гомес, 61, Родригу Гомеш, 90+8
Видеообзор матча (смотрите на YouTube)
События матча
90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Родригу Гомеш (Вулверхэмптон).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Гомес (Вулверхэмптон), асcист Адам Армстронг.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 27 февраля 2026, 07:29 41
Sport.ua подводит итоги третьей для Украины безмедальной Олимпиады
Футбол | 28 февраля 2026, 02:11 1
Форвард Динамо высказался после матча 18-го тура УПЛ против Эпицентра (4:0)
Другие виды | 27.02.2026, 06:30
Футбол | 27.02.2026, 04:00
Футбол | 27.02.2026, 21:21
Комментарии 0
Популярные новости
Другие виды
27.02.2026, 15:11 1
26.02.2026, 07:33 6
26.02.2026, 08:00 12
27.02.2026, 15:17 48
26.02.2026, 21:59 1
27.02.2026, 05:00 1
27.02.2026, 09:11 12