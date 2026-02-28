27 февраля Вулверхэмптон переиграл Астон Виллу в матче 28-го тура АПЛ 2025/26.

Поединок прошел на арене Молиньо Стэдиум и завершился со счетом 2:0 в пользу волков.

Голами отличились Жоао Гомес и Родригу Гомеш.

АПЛ 2025/26. 28-й тур, 27 февраля

Влверхэмптон – Астон Вилла – 2:0

Голы: Жоао Гомес, 61, Родригу Гомеш, 90+8

