27 февраля состоится матч 28-го тура АПЛ 2025/26 между командами Вулверхэмптон и Астон Вилла.

Команды сыграют на арене Молиньо Стэдиум. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В таблице чемпионата Англии волки идут на последнем, 20-м месте с 10 очками. Вилланы с 51 баллов располагаются на третьей позиции.

Вулверхэмптон – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.