Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вулверхэмптон – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
27.02.2026 22:00
Астон Вилла
Англия
27 февраля 2026, 22:00 |
155
0

Вулверхэмптон – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 28-го тура АПЛ 2025/26 27 февраля в 22:00 по Киеву

27 февраля 2026, 22:00 |
155
0
Вулверхэмптон – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

27 февраля состоится матч 28-го тура АПЛ 2025/26 между командами Вулверхэмптон и Астон Вилла.

Команды сыграют на арене Молиньо Стэдиум. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В таблице чемпионата Англии волки идут на последнем, 20-м месте с 10 очками. Вилланы с 51 баллов располагаются на третьей позиции.

Вулверхэмптон – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

Вулверхэмптон Астон Вилла смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
