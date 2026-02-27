Вулверхэмптон – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 28-го тура АПЛ 2025/26 27 февраля в 22:00 по Киеву
27 февраля состоится матч 28-го тура АПЛ 2025/26 между командами Вулверхэмптон и Астон Вилла.
Команды сыграют на арене Молиньо Стэдиум. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
В таблице чемпионата Англии волки идут на последнем, 20-м месте с 10 очками. Вилланы с 51 баллов располагаются на третьей позиции.
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.
