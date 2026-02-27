В пятницу, 27 февраля, состоится поединок 28-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Вулверхэмптон

Для «волков» сезон проходит просто катастрофически. После 28 туров Премьер-лиги на балансе коллектива всего 10 очков, из-за чего он и находится на последнем, 20-м месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже очень ощутимо – 17 баллов.

В Кубке Англии «Вулверхэмптон» одолел «Шрусбери» и «Гримсби» и квалифицировался в 1/8 финала, где будет играть против «Ливерпуля».

Астон Вилла

Отлично проходит сезон для «виллианов», хотя в последних играх команда ощутимо сдала. За 27 туров чемпионата Англии бирмингемцы завоевали 51 балл, благодаря которым пока находятся на 3-м месте турнирной таблицы. От 2-й ступени клуб отделяет 5 очков, а от 6-й – 6 пунктов. С Кубка Англии команда вылетела на стадии 1/16 финала от «Ньюкасла».

В Лиге Европы команда дошла уже до 1/8 финала и теперь ждет потенциального соперника.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Астон Вилла». На счету команды 3 победы, еще 1 игра завершилась вничью, а 1 выигрыш завоевал «Вулверхэмптон».

Интересные факты

В последних 5-х играх «Астон Вилла» одержала всего 1 победу.

У «Астона Виллы» всего и «сухаря» за 6 предыдущих матчей.

Безвыигрышная серия «Вулверхэмптона» в Премьер-лиге составляет уже 8 игр.

Прогноз

Два коллектива испытывают проблемы с обороной в последних играх. Я поставлю на «обе забьют» (с коэффициентом 1,81 по линии БК betking).