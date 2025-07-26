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Другие новости
26 июля 2025, 09:05 | Обновлено 26 июля 2025, 09:07
1589
0

ПСЖ договорился по Забарному, гол Яремчука, дисквал Месси, успехи на ЕЮОФ

Главные новости за 25 июля на Sport.ua

26 июля 2025, 09:05 | Обновлено 26 июля 2025, 09:07
1589
0
ПСЖ договорился по Забарному, гол Яремчука, дисквал Месси, успехи на ЕЮОФ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 25 июля.

1. Известны детали сделки. Трансфер Забарного согласован
Украинский защитник таки переходит в ПСЖ

2. Яремчук забивает – команда выигрывает. Олимпиакос разобрал английский клуб
«Норвич» не устоял в товарищеской игре перед чемпионом Греции

3. «Очень сложное решение». MLS официально дисквалифицировала Месси
Месси и Альба пропустят один матч за Интер Майами

4. ОФИЦИАЛЬНО. Знаменитый Пирло нашел себе новый клуб
Итальянский специалист возглавил «Юнайтед ФК»

5A. Полина Дзерожинская стала чемпионкой ЕЮОФ-2025 в метании молота
Украинская спортсменка метнула снаряд дальше всех соперниц

5B. Золото и бронза за полчаса. Макар Яхно стал мультимедалистом ЕЮОФ-2025
Украинец выиграл дистанцию 400 м комплексом и стал третьим на 200 м в/c

6. Юрий Ковальчук стал чемпионом Европы 2025 по современному пятиборью
Украинский спортсмен опередил соперников из Венгрии и Франции

7. Будет ли второй трофей за две недели? Киченок вышла в финал турнира в Праге
Надежда вместе с Макото Ниномией обыграла Эмили Эпплтон / Изабель Хаверлаг

8. Турки Аль-Шейх разозлился на чемпиона мира. Сорван бой за три титула
Карлос Адамес отказался выходить на ринг против Жанибека Алимханулы

9. Шахтер, это было действительно круто
О новшествах Турана, сделавших игру в Стамбуле

10. Таблица коэффициентов УЕФА. Украина опередила рф, у которой нет клубов
Динамо и Шахтер выиграли матчи Q2, а Полесье и Александрия очков не набрали

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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