ПСЖ договорился по Забарному, гол Яремчука, дисквал Месси, успехи на ЕЮОФ
Главные новости за 25 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 25 июля.
1. Известны детали сделки. Трансфер Забарного согласован
Украинский защитник таки переходит в ПСЖ
2. Яремчук забивает – команда выигрывает. Олимпиакос разобрал английский клуб
«Норвич» не устоял в товарищеской игре перед чемпионом Греции
3. «Очень сложное решение». MLS официально дисквалифицировала Месси
Месси и Альба пропустят один матч за Интер Майами
4. ОФИЦИАЛЬНО. Знаменитый Пирло нашел себе новый клуб
Итальянский специалист возглавил «Юнайтед ФК»
5A. Полина Дзерожинская стала чемпионкой ЕЮОФ-2025 в метании молота
Украинская спортсменка метнула снаряд дальше всех соперниц
5B. Золото и бронза за полчаса. Макар Яхно стал мультимедалистом ЕЮОФ-2025
Украинец выиграл дистанцию 400 м комплексом и стал третьим на 200 м в/c
6. Юрий Ковальчук стал чемпионом Европы 2025 по современному пятиборью
Украинский спортсмен опередил соперников из Венгрии и Франции
7. Будет ли второй трофей за две недели? Киченок вышла в финал турнира в Праге
Надежда вместе с Макото Ниномией обыграла Эмили Эпплтон / Изабель Хаверлаг
8. Турки Аль-Шейх разозлился на чемпиона мира. Сорван бой за три титула
Карлос Адамес отказался выходить на ринг против Жанибека Алимханулы
9. Шахтер, это было действительно круто
О новшествах Турана, сделавших игру в Стамбуле
10. Таблица коэффициентов УЕФА. Украина опередила рф, у которой нет клубов
Динамо и Шахтер выиграли матчи Q2, а Полесье и Александрия очков не набрали
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