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  4. «Очень сложное решение». МЛС официально дисквалифицировала Месси
Major League Soccer
25 июля 2025, 21:18 | Обновлено 25 июля 2025, 22:14
1334
3

«Очень сложное решение». МЛС официально дисквалифицировала Месси

Месси и Альба пропустят один матч

25 июля 2025, 21:18 | Обновлено 25 июля 2025, 22:14
1334
3
«Очень сложное решение». МЛС официально дисквалифицировала Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

МЛС объявила о дисквалификации игроков Жорди Альбы и Лионеля Месси. Представители Интера Майами пропустят ближайшую игру чемпионата против Цинциннати.

Наказание связано с тем, что оба звездных футболиста отказались приехать на Матч всех звезд МЛС.

В Лиге есть правило, что игроки, выбранные на Олл-Стар, не имеют право отказаться от приезда, если у них нет травмы или других весомых причин.

«Это очень сложное решение. Хотя мы видим, что Месси уважает и любит МЛС, однако есть правила», – заявил глава МЛС Дон Гарбер.

Интер в Восточной конференции идет на 5-й позиции.

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Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Жорди Альба Интер Майами дисквалификация Цинциннати (MLS)
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 3
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jugulator
Правило є правило, хоч воно і дурне. Мессі та Альба про нього знали, коли відмовлялися.
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+1
Falko
То, може, вони спеціально відмовились, аби потім ще одну гру сачконути - тіпа, не із власної ініціативи, а на законних підставах? )
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0
ivankondrat96
Яке важке покарання. Як Мессі це переживе, навіть уявити складно
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0
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