«Очень сложное решение». МЛС официально дисквалифицировала Месси
Месси и Альба пропустят один матч
МЛС объявила о дисквалификации игроков Жорди Альбы и Лионеля Месси. Представители Интера Майами пропустят ближайшую игру чемпионата против Цинциннати.
Наказание связано с тем, что оба звездных футболиста отказались приехать на Матч всех звезд МЛС.
В Лиге есть правило, что игроки, выбранные на Олл-Стар, не имеют право отказаться от приезда, если у них нет травмы или других весомых причин.
«Это очень сложное решение. Хотя мы видим, что Месси уважает и любит МЛС, однако есть правила», – заявил глава МЛС Дон Гарбер.
Интер в Восточной конференции идет на 5-й позиции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В первом матче раунда Q2 украинская команда победила благодаря четырем голам бразильцев
Тедди похвалил украинского боксера