«Очень сложное решение». МЛС официально дисквалифицировала Месси

МЛС объявила о дисквалификации игроков Жорди Альбы и Лионеля Месси. Представители Интера Майами пропустят ближайшую игру чемпионата против Цинциннати.

Наказание связано с тем, что оба звездных футболиста отказались приехать на Матч всех звезд МЛС.

В Лиге есть правило, что игроки, выбранные на Олл-Стар, не имеют право отказаться от приезда, если у них нет травмы или других весомых причин.

«Это очень сложное решение. Хотя мы видим, что Месси уважает и любит МЛС, однако есть правила», – заявил глава МЛС Дон Гарбер.

Интер в Восточной конференции идет на 5-й позиции.