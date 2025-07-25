Англия25 июля 2025, 15:38 |
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Известны детали сделки. Трансфер Забарного согласован
Украинский защитник таки переходит в ПСЖ
25 июля 2025, 15:38 |
1847
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Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный продолжит карьеру во французском «ПСЖ», сообщает BBC.
По информации источника, клубы уже согласовали сумму трансфера 22-летнего игрока, которая будет выплачена сразу - она составит 60 млн евро. Теперь стороны обсуждают менее значимые детали сделки.
Отмечается, что «Борнмут» продолжает настаивать на том, чтобы общая сумма трансфера украинца, учитывая бонусы, была не менее 70 млн евро.
Ранее французский журналист похвалил Забарного и дал совет «ПСЖ».
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