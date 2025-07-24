Победа на ЧМ по фехтованию, результаты отбора ЛЧ и ЛК, золото Кохана

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 23 июля.

1. Золотая шпага. Влада Харькова выиграла ЧМ-2025 по фехтованию

Украинская шпажистка последним уколом выиграла финал у соперницы из Эстонии

2. Михаил Кохан стал победителем Универсиады-2025 в метании молота

Лидер украинской сборной отправил снаряд на 77.10 метра

3А. Итоги первых матчей Q2 Лиги чемпионов. Гол Кащука, разгром от команды КЧМ

Завершились первые поединки второго раунда квалификации ЛЧ

3В. Забил Кащук. Карабах на выезде разгромил Шелбурн в квалификации ЛЧ

Команда из Азербайджана забила 3 мяча чемпионам Ирландии

4. Лига конференций Q2. Результативная игра в Любляне и другие матчи дня

23 июля состоялись первые поединки второго раунда квалификации ЛК

5В. Дзюдоист Хазар Гейдаров выиграл золотую медаль ЕЮОФ-2025

Украинский спортсмен выиграл соревнования в весовой категории до 60 кг

5А. Украинец Илья Назаренко стал бронзовым призером ЕЮОФ-2025 в дзюдо

Сине-желтая команда имеет 6 наград на соревнованиях в Скопье

5С. Украинец завоевал бронзовую медаль ЕЮОФ-2025 в спортивной ходьбе

Виталий Тарасюк финишировал третьим на дистанции 5 км

6. Германия и Испания сыграли овертайм. Определена финальная пара Евро-2025

Айтана Бонмати забила победный гол для испанской команды на 113-й минуте

7А. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нападающего за 95 миллионов евро

Уго Экитике стал игроком английского клуба

7В. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона объявила о подписании топового вингера

Маркус Рэшфорд стал игроком испанского гранда

8. Камбек не удался: Костюк уступила Радукану на старте турнира в Вашингтоне

Марта проиграла Эмме в первом раунде соревнований WTA 500 в столице США

9. ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменит Минай в Первой лиге

«Металлургу» повезло сохранить прописку в дивизионе

10. Загадка межсезонья в НБА: почему Дончич не продлевает контракт с Лейкерс

Разбираемся с контрактной ситуацией одной из главных звезд лиги