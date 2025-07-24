Лига конференций Q2. Результативная игра в Любляне и другие матчи дня
23 июля состоялись первые поединки второго раунда квалификации ЛЧ
Вечером 23 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.
В этот игровой день Q2 ЛК было сыграно 6 поединков. Ниже приведены все результаты матчей.
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Результативная игра в Любляне завершилась победой Олимпии над клубом Интер Эскальдес (4:2). Хет-трик оформил португальский легионер Диогу Пинту.
24 июля житомирское Полесье сыграет с командой Санта-Колома из Андорры, а Александрия встретится с Партизаном из Белграда.
Ответные матчи Q2 ЛК состоялся на следующей неделе, 31 июля.
🏆 Лига конференций. Квалификация Q2
Первые матчи. 23 июля
Зира (Азербайджан) – Хайдук Сплит (Хорватия) – 1:1
Голы: Конате, 31 – Калик, 68
Левадия (Эстония) – Иберия 1999 (Грузия) – 1:0
Гол: Агири, 80
Силькеборг (Дания) – Акюрейри (Исландия) – 1:1
Голы: Макковатт, 39 – Стейнгримссон, 90+1
Нью-Сейнтс (Уэльс) – Дифферданж (Люксембург) – 0:1
Гол: Абреу, 37
Олимпия Любляна (Словения) – Интер Эскальдес (Андорра) – 4:2
Голы: Пинту, 55, 61, 65, Мухамедбегович, 80 – Уманес, 13, Херманн, 50
Будучност (Черногория) – Милсами (Молдова) – 0:0
Все результаты Q2 ЛК
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