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Лига конференций
Будучност
23.07.2025 22:00 – FT 0 : 0
Милсами
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Лига конференций
24 июля 2025, 01:59 | Обновлено 24 июля 2025, 02:18
159
0

Лига конференций Q2. Результативная игра в Любляне и другие матчи дня

23 июля состоялись первые поединки второго раунда квалификации ЛЧ

24 июля 2025, 01:59 | Обновлено 24 июля 2025, 02:18
159
0
Лига конференций Q2. Результативная игра в Любляне и другие матчи дня
ФК Олимпия Любляна

Вечером 23 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

В этот игровой день Q2 ЛК было сыграно 6 поединков. Ниже приведены все результаты матчей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Результативная игра в Любляне завершилась победой Олимпии над клубом Интер Эскальдес (4:2). Хет-трик оформил португальский легионер Диогу Пинту.

24 июля житомирское Полесье сыграет с командой Санта-Колома из Андорры, а Александрия встретится с Партизаном из Белграда.

Ответные матчи Q2 ЛК состоялся на следующей неделе, 31 июля.

🏆 Лига конференций. Квалификация Q2

Первые матчи. 23 июля

Зира (Азербайджан) – Хайдук Сплит (Хорватия) – 1:1

Голы: Конате, 31 – Калик, 68

Левадия (Эстония) – Иберия 1999 (Грузия) – 1:0

Гол: Агири, 80

Силькеборг (Дания) – Акюрейри (Исландия) – 1:1

Голы: Макковатт, 39 – Стейнгримссон, 90+1

Нью-Сейнтс (Уэльс) – Дифферданж (Люксембург) – 0:1

Гол: Абреу, 37

Олимпия Любляна (Словения) – Интер Эскальдес (Андорра) – 4:2

Голы: Пинту, 55, 61, 65, Мухамедбегович, 80 – Уманес, 13, Херманн, 50

Будучност (Черногория) – Милсами (Молдова) – 0:0

Все результаты Q2 ЛК

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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