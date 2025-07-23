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Лига конференций
Балкани
22.07.2025 21:30 – FT 4 : 2
Флориана
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Лига конференций
23 июля 2025, 04:57 | Обновлено 23 июля 2025, 05:11
90
0

Шесть мячей. Стартовая игра Q2 Лиги конференций запомнилась каскадом голов

Балкани из Косово переиграл Флориану из Мальты со счетом 4:2

23 июля 2025, 04:57 | Обновлено 23 июля 2025, 05:11
90
0
Шесть мячей. Стартовая игра Q2 Лиги конференций запомнилась каскадом голов
ФК Балкани

22 июля 2025 года на стадионе «Фадиль Вокри» в Приштине состоялся стартовый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Косовский клуб «Балкани» принимал мальтийскую команду «Флориана».

Зрители увидели 6 забитых мячей. Игра завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

Эта победа дает «Балкани» комфортное преимущество перед ответным матчем, который состоится через неделю на Мальте.

Лига конференций УЕФА. Квалификация Q2

22 июля 2025, Приштина (Косово)

Балкани (Косово) – Флориана (Мальта) – 4:2

Голы: Толай, 13, 32, Адетунджи, 27, 76 – Грек, 8 (пен), Джах, 25

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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