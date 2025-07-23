Шесть мячей. Стартовая игра Q2 Лиги конференций запомнилась каскадом голов
Балкани из Косово переиграл Флориану из Мальты со счетом 4:2
22 июля 2025 года на стадионе «Фадиль Вокри» в Приштине состоялся стартовый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
Косовский клуб «Балкани» принимал мальтийскую команду «Флориана».
Зрители увидели 6 забитых мячей. Игра завершилась победой хозяев со счетом 4:2.
Эта победа дает «Балкани» комфортное преимущество перед ответным матчем, который состоится через неделю на Мальте.
Лига конференций УЕФА. Квалификация Q2
22 июля 2025, Приштина (Косово)
Балкани (Косово) – Флориана (Мальта) – 4:2
Голы: Толай, 13, 32, Адетунджи, 27, 76 – Грек, 8 (пен), Джах, 25
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