Динамо завершило сборы в Австрии. Какова статистика спаррингов?

В среду, 16 июля, киевское «Динамо» в товарищеском матче со счетом 0:1 уступило хорватскому клубу «Осиек». Этим поединком команда завершила программу спаррингов на учебно-тренировочных сборах в Австрии.

Всего чемпион Украины провел шесть товарищеских матчей, из которых выиграл всего один. Также «Динамо» потерпело три поражения и дважды сыграло вничью.

Начало «Динамо» с поражения 0:2 от венгерского клуба «Кишварда». Правда, на следующий день киевляне взяли реванш со счетом 3:0.

Затем были поражения от датского «Мидтьюлланда» 1:3 и ничья 0:0 с английским «Вест Бромвич Альбион». Не смогло «Динамо» забить в ворота румынского клуба «Корнивул» (0:0) и хорватского «Осиека» (0:1). То есть атака «динамо» молчала в трех поединках подряд.

Следующий матч «Динамо» проведет во вторник, 22 июля. Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов команда на выезде сыграет с мальтийским клубом «Хамрун Спартанс».

Динамо (сборы в Австрии с 28.06)