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  4. Динамо завершило сборы в Австрии. Какова статистика спаррингов?
Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 09:43 | Обновлено 17 июля 2025, 10:09
519
5

Динамо завершило сборы в Австрии. Какова статистика спаррингов?

Команда Александра Шовковского провела шесть контрольных матчей

17 июля 2025, 09:43 | Обновлено 17 июля 2025, 10:09
519
5
Динамо завершило сборы в Австрии. Какова статистика спаррингов?
ФК Динамо Киев

В среду, 16 июля, киевское «Динамо» в товарищеском матче со счетом 0:1 уступило хорватскому клубу «Осиек». Этим поединком команда завершила программу спаррингов на учебно-тренировочных сборах в Австрии.

Всего чемпион Украины провел шесть товарищеских матчей, из которых выиграл всего один. Также «Динамо» потерпело три поражения и дважды сыграло вничью.

Начало «Динамо» с поражения 0:2 от венгерского клуба «Кишварда». Правда, на следующий день киевляне взяли реванш со счетом 3:0.

Затем были поражения от датского «Мидтьюлланда» 1:3 и ничья 0:0 с английским «Вест Бромвич Альбион». Не смогло «Динамо» забить в ворота румынского клуба «Корнивул» (0:0) и хорватского «Осиека» (0:1). То есть атака «динамо» молчала в трех поединках подряд.

Следующий матч «Динамо» проведет во вторник, 22 июля. Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов команда на выезде сыграет с мальтийским клубом «Хамрун Спартанс».

Динамо (сборы в Австрии с 28.06)

  • 05.07. Динамо – Кишварда (Венгрия) – 0:2
  • 06.07. Динамо – Кишварда (Венгрия) – 3:0
  • 10.07. Динамо – Мидтьюлланд (Дания) – 1:3
  • 11.07. Динамо – Вест Бромвич Альбион (Англия) – 1:1
  • 15.07. Динамо – Корнивул (Румыния) – 0:0
  • 16.07. Динамо – Осиек (Хорватия) – 0:1
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Перець
З такою грою краще не їхати було б взагалі,  а грати з командами упл
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0
Burevestnik
скільки виграли-програли, забили чи пропустили...
то все х..ня.
грали дуже погано (м'яко кажучи).
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0
potemkin78
интересно а кому забил Ванат? афтар АУ?
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-2
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