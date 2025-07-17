ФОТО. Скандальный спарринг Динамо. Поражение от Осиека в репетиции перед ЛЧ

В среду, 16 июля, киевское «Динамо» провело заключительный контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Австрии, где команда готовится к новому сезону 2025/26. Соперником «бело-синих» стал представитель хорватской национальной лиги – «Осиек» из одноименного города.

Напомним, в ходе сбора подопечные Александра Шовковского уже провели пять контрольных матчей – сначала с новичком высшего дивизиона Венгрии, «Кишвардой». В первом поединке команда уступила со счетом 0:2, а во втором победила 3:0. Затем киевляне проиграли датскому «Мидтьюлланду» (1:3), сыграли вничью с английским «Вест Бромвич Альбион» (1:1) и румынским «Корвинулом» (0:0).

«Осиек» в ходе летней подготовки провел два спарринга в Хорватии против клубов низших дивизионов Венгрии – «Сентлоринца» (6:4) и «Козармишленя» (6:0), а в Словении во время тренировочного сбора до встречи с «Динамо» уже сыграл с румынской командой «Сату-Маре» (4:1), при этом матч длился два тайма по 60 минут.

В течение первых минут поединка обе команды действовали не слишком активно. Близок к взятию ворот был лишь Кабаев, который воспользовался передачей Караваева справа, но его удар в створ ворот метров с 20 отбил вратарь «Осиека» Маленица. Также вратарь соперника спас свою команду после удара с средней дистанции от Ваната, когда тот получил передачу из глубины поля. Прямым ударом со стандарта пытался отличиться Пихаленок, но полузащитнику немного не повезло.

До свистка на перерыв воротам хорватов угрожал Шапаренко, а также в офсайде оказался Ванат. В ответ соперник киевлян заработал опасный штрафной удар у ворот Нещерета, который в итоге стал результативным. Якупович мастерски исполнил стандарт и с 17 метров отправил мяч точно в угол ворот – 0:1. Вскоре близок к тому, чтобы сравнять счет, был Ярмоленко, но вингеру немного не хватило точности.

Во втором тайме «Осиек» продолжал создавать напряжение у ворот украинцев. Чаще всего в ударной позиции оказывался Якупович, который создавал немало проблем защитникам, так что вратарю Нещерету пришлось не раз демонстрировать отличную реакцию, чтобы выручить свою команду. В одном из эпизодов динамовский голкипер вовремя вышел из ворот на перехват, когда уже готов был нанести удар Туре, и нейтрализовал угрозу.

Все это происходило уже после того, как в начале второй половины встречи красную карточку за удар в лицо соперника получил Шапаренко. По договоренности команд удаленный игрок был заменен – на поле вышел Яцык.

Далее активизировались уже динамовцы. Близки к успеху были Ванат и Ярмоленко, но игрокам немного не хватило точности. В конце поединка киевляне проводили много времени у чужих ворот, но после очередного нарушения правил арбитр остановил игру и досрочно завершил матч на 84-й минуте.

Итог – поражение «бело-синих» с минимальным счетом 0:1 в шестом контрольном матче на сборах. Следующий матч команда проведет во вторник, 22 июля, когда во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов на выезде встретится с мальтийской командой «Хамрун Спартанс».

Товарищеский матч

16.07.2025. Австрия, Kräuterdorfstadion Söchau

Динамо Киев (Украина) – Осиек (Хорватия) – 0:1 (0:1)

Матч прерван на 84-й минуте

Голы: Якупович, 37

Динамо: 35. Нещерет, 20. Караваев, 32. Михавко, 40. Биловар, 44. Дубинчак, 91. Михайленко, 8. Пихаленок, 10. Шапаренко (25. Яцык, 51), 7. Ярмоленко (к), 22. Кабаев, 11. Ванат.

Осиек (старт): 31. Маленица, 39. Буквич, 5. Мкртчян, 26. Еленич, 42. Гедеш, 6. Бабец, 23. Врбанчич, 24. Живкович, 11. Омерович, 10. Шопов, 17. Якупович.

Удаление: Шапаренко, 48.

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

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