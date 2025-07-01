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01 июля 2025, 07:55 | Обновлено 01 июля 2025, 08:01
586
0

Вылет Интера и Ман Сити, победа Свитолиной, Коваленко снова без клуба

Главные новости за 30 июня на Sport.ua

01 июля 2025, 07:55 | Обновлено 01 июля 2025, 08:01
586
0
Вылет Интера и Ман Сити, победа Свитолиной, Коваленко снова без клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 30 июня.

1А. Эркулес добил европейского Голиафа. Флуминенсе выбил Интер из КЧМ-2025
Бразильская команда шокировала финалиста Лиги чемпионов УЕФА

1В. Еще один вылет европейцев. Ман Сити сенсационно уступил Аль-Хилялю на КЧМ
Команды выдали шоу и забили семь голов на двоих

2. Уверенный старт: Свитолина разгромила первую соперницу на Уимблдоне-2025
Элина в двух сетах разобралась с Анной Бондар в 1/64 финала травяного мейджора

3. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек покинул итальянскую команду
Коваленко снова уходит из Эмполи

4. Лунин сообщил Хаби Алонсо, за какую команду будет играть в следующем сезоне
Украинец рассказал, что остается

5. У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
Александр Пихаленок сменил игровой номер

6. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ объявил об уходе трех футболистов
«Металлист 1925» поблагодарил за сотрудничество Игоря Курило, Андрея Чирука и Дмитрия Кравченко

7. Бельгия совершила безумный камбэк против Испании и победила на Евробаскете
На женском чемпионате Европы определилась сильнейшая команда

8. Вершина Глушака. Как украинки Золотую Евролигу выигрывали
Sport.ua анализирует путь к третьему триумфу Украины в Золотой Евролиге

9. Универсальный солдат. Топурия завоевал второй чемпионский титул
На этот раз всего за раунд

10. Олег ФЕДОРЧУК: «Престиж клуба и страны сейчас не в приоритете»
Известный украинский специалист эксклюзивно для Sport.ua дал прогноз на предстоящий сезон в УПЛ

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