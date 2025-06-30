У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок поделился впечатлениями от начала предсезонной подготовки и рассказал о смене игрового номера.

– Первый день тренировочного сбора позади. Как оценишь свое самочувствие после двух тренировок?

– Немного устали, но на сборах это нормально. Подготовка продолжается, у нас впереди очень много работы. Уже ждем контрольных матчей, ведь уже соскучились по ним.

– В Австрии сейчас жаркая погода. Как переносите высокую температуру воздуха?

– Если честно, думали, что в Австрии будет немного прохладнее. Но такое впечатление, что здесь намного теплее, чем в Киеве (улыбается). Например, сегодня на солнце показывало 36-37 градусов... Но это сборы, все в порядке. Независимо от погоды, нужно подготовиться сначала к контрольным матчам, а через спарринги – и к официальным играм.

– Тебе, наверное, немного сложнее, чем другим, поскольку ты был в расположении сборной Украины. Есть ощущение усталости или, наоборот, еще большее желание работать?

– Успел перезагрузиться, поэтому готов работать. Сейчас усталость присутствует у всех, но решил немного раньше выйти из отпуска. Действительно, сборники присоединились позже, но, думаю, неделя-десять дней, и все будем уже в одинаковых физических кондициях.

– Ты выбрал новый игровой номер – 8-й, который раньше был у Шепелева. Почему остановил свой выбор на нем?

– Мне нравится этот номер. В «Днепре-1» я сначала выступал под 76-м, а потом перешел на 8-й, также раньше в молодежных командах выступал под 8-м номером.

– Некоторые наши подписчики сравнивают тебя с Андресом Иньестой, который также в «Барселоне» носил 8-й номер...

– Да нет, мне на самом деле до него далеко.

– А с каким игроком ты бы сравнил свой стиль игры?

– Так трудно сказать. В Европе играют футболисты мирового уровня, выступают в топ-клубах. Мне нравился Тони Кроос, но он уже завершил карьеру. В целом же в каждой европейской команде можно выделить кого-то из центра поля. Сейчас мне нравится тройка в центре поля у ПСЖ – Фабиано Руис, Рубен Невеш и Витинья.

Ранее киевское «Динамо» объявило расписание товарищеских матчей на сборах в Австрии.