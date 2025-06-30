Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 14:05 |
1561
0

У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока

Александр Пихаленок сменил игровой номер

30 июня 2025, 14:05 |
1561
0
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
ФК Динамо Киев. Александр Пихаленок

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок поделился впечатлениями от начала предсезонной подготовки и рассказал о смене игрового номера.

– Первый день тренировочного сбора позади. Как оценишь свое самочувствие после двух тренировок?

– Немного устали, но на сборах это нормально. Подготовка продолжается, у нас впереди очень много работы. Уже ждем контрольных матчей, ведь уже соскучились по ним.

– В Австрии сейчас жаркая погода. Как переносите высокую температуру воздуха?

– Если честно, думали, что в Австрии будет немного прохладнее. Но такое впечатление, что здесь намного теплее, чем в Киеве (улыбается). Например, сегодня на солнце показывало 36-37 градусов... Но это сборы, все в порядке. Независимо от погоды, нужно подготовиться сначала к контрольным матчам, а через спарринги – и к официальным играм.

– Тебе, наверное, немного сложнее, чем другим, поскольку ты был в расположении сборной Украины. Есть ощущение усталости или, наоборот, еще большее желание работать?

– Успел перезагрузиться, поэтому готов работать. Сейчас усталость присутствует у всех, но решил немного раньше выйти из отпуска. Действительно, сборники присоединились позже, но, думаю, неделя-десять дней, и все будем уже в одинаковых физических кондициях.

– Ты выбрал новый игровой номер – 8-й, который раньше был у Шепелева. Почему остановил свой выбор на нем?

– Мне нравится этот номер. В «Днепре-1» я сначала выступал под 76-м, а потом перешел на 8-й, также раньше в молодежных командах выступал под 8-м номером.

– Некоторые наши подписчики сравнивают тебя с Андресом Иньестой, который также в «Барселоне» носил 8-й номер...

– Да нет, мне на самом деле до него далеко.

– А с каким игроком ты бы сравнил свой стиль игры?

– Так трудно сказать. В Европе играют футболисты мирового уровня, выступают в топ-клубах. Мне нравился Тони Кроос, но он уже завершил карьеру. В целом же в каждой европейской команде можно выделить кого-то из центра поля. Сейчас мне нравится тройка в центре поля у ПСЖ – Фабиано Руис, Рубен Невеш и Витинья.

Ранее киевское «Динамо» объявило расписание товарищеских матчей на сборах в Австрии.

По теме:
Прогноз от известного тренера: «За медали УПЛ поборются четыре команды»
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо присоединился к тренерскому штабу клуба УПЛ
Рух – Агробизнес – 1:1. Первая ничья на сборах. Видео голов и обзор матча
Александр Пихаленок Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы игровой номер
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У ПСЖ проблемы с продажей Сафонова. Известно, что пошло не так
Футбол | 29 июня 2025, 13:43 8
У ПСЖ проблемы с продажей Сафонова. Известно, что пошло не так
У ПСЖ проблемы с продажей Сафонова. Известно, что пошло не так

«Галатасарай» отдал приоритет подписанию Джордже Петровича и Эмилиано Мартинеса

«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
Бокс | 30 июня 2025, 09:20 1
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка

Фрэнк Уоррен высказался по поводу этой ситуации

Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
Бокс | 29.06.2025, 19:23
Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
Снова 40+ от Кейна. Англичанин продолжает гонку за Мбаппе
Футбол | 30.06.2025, 08:21
Снова 40+ от Кейна. Англичанин продолжает гонку за Мбаппе
Снова 40+ от Кейна. Англичанин продолжает гонку за Мбаппе
Олег ФЕДОРЧУК: «Престиж клуба и страны сейчас не в приоритете»
Футбол | 30.06.2025, 12:07
Олег ФЕДОРЧУК: «Престиж клуба и страны сейчас не в приоритете»
Олег ФЕДОРЧУК: «Престиж клуба и страны сейчас не в приоритете»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
29.06.2025, 08:48 1
Футбол
Энцо МАРЕСКА: «Это просто насмешка над футболом. Это недопустимо»
Энцо МАРЕСКА: «Это просто насмешка над футболом. Это недопустимо»
29.06.2025, 07:26 7
Футбол
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
Драма и триллер. Англия U-21 и Германия U-21 устроили зарубу в финале Евро
29.06.2025, 00:38 3
Футбол
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
29.06.2025, 00:34 2
Бокс
Мудрик мог получить только год дисквалификации. Но его поступок все изменил
Мудрик мог получить только год дисквалификации. Но его поступок все изменил
28.06.2025, 09:30 26
Футбол
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
29.06.2025, 20:27 25
Волейбол
Ужасно: стала известна оценка Трубина за матч 1/8 финала КЧМ против Челси
Ужасно: стала известна оценка Трубина за матч 1/8 финала КЧМ против Челси
29.06.2025, 05:12 12
Футбол
«Ничего не будет». Итальянский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины
«Ничего не будет». Итальянский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины
29.06.2025, 07:33 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем