Испания30 июня 2025, 23:44 |
1523
3
Лунин сообщил Хаби Алонсо, за какую команду будет играть в следующем сезоне
Украинец рассказал, что остается
30 июня 2025, 23:44 |
1523
3
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин рассказал тренеру «Реала» Хаби Алонсо, за какой клуб будет играть в следующем сезоне.
По информации испанских СМИ, Лунин сообщил Хаби Алонсо, что настроен остаться в клубе на следующий сезон. Мнение Лунина может изменить только предложение от именитого клуба из топового чемпионата.
В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
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Комментарии 3
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😂😂😂😂😂
Достали вже цією сагою, кожен рік копіпаст, тільки тренери змінюються
та нікуди Лунін не піде, поки не завершиться контракт. По-перше, він вже є гравцем легендарного клубу, а основним воротарем йому запропонує стати, хіба що один з турецьких клубів. По-друге, він з сім"єю вже прижився в Іспанії і не має бажання щось змінювати.
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