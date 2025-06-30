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  4. Лунин сообщил Хаби Алонсо, за какую команду будет играть в следующем сезоне
Испания
30 июня 2025, 23:44 |
1523
3

Лунин сообщил Хаби Алонсо, за какую команду будет играть в следующем сезоне

Украинец рассказал, что остается

30 июня 2025, 23:44 |
1523
3
Лунин сообщил Хаби Алонсо, за какую команду будет играть в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин рассказал тренеру «Реала» Хаби Алонсо, за какой клуб будет играть в следующем сезоне.

По информации испанских СМИ, Лунин сообщил Хаби Алонсо, что настроен остаться в клубе на следующий сезон. Мнение Лунина может изменить только предложение от именитого клуба из топового чемпионата.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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ROMAN Serovenko
😂😂😂😂😂
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+1
yarchumak8
Достали вже цією сагою, кожен рік копіпаст, тільки тренери змінюються 
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0
Serhii P.
та нікуди Лунін не піде, поки не завершиться контракт. По-перше, він вже є гравцем легендарного клубу, а основним воротарем йому запропонує стати, хіба що один з турецьких клубів. По-друге, він з сім"єю вже прижився в Іспанії і не має бажання щось змінювати.
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0
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