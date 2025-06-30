Лунин сообщил Хаби Алонсо, за какую команду будет играть в следующем сезоне

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин рассказал тренеру «Реала» Хаби Алонсо, за какой клуб будет играть в следующем сезоне.

По информации испанских СМИ, Лунин сообщил Хаби Алонсо, что настроен остаться в клубе на следующий сезон. Мнение Лунина может изменить только предложение от именитого клуба из топового чемпионата.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».