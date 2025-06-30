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30 июня 2025, 10:59 | Обновлено 30 июня 2025, 11:13
257
0

Блеск ПСЖ и Баварии, Судаков без Наполи, победа Магучих, успехи в волейболе

Главные новости за 29 июня на Sport.ua

30 июня 2025, 10:59 | Обновлено 30 июня 2025, 11:13
257
0
Блеск ПСЖ и Баварии, Судаков без Наполи, победа Магучих, успехи в волейболе
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 29 июня.

1. Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
В четвертьфинале сыграют французский ПСЖ и немецкая Бавария

2A. Над Месси издевались только тайм. ПСЖ не оставил шансов Интер Майами
Команда Энрике забила четыре гола в ворота соперников еще до перерыва

2B. Дубль Гарри Кейна. Бавария переиграла Фламенго и вышла в 1/4 финала КЧМ
Зрители матча 1/8 финала клубного чемпионата мира в Майами увидели 6 голов

3A. Канада сенсационно проиграла в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ
Гватемала неожиданно выбила фаворита по пенальти и вышла в полуфинал

3B. США по пенальти обыграли Коста-Рику. Определены полуфиналы Золотого кубка
В 1/2 финала сыграют: США – Гватемала, Мексика – Гондурас

4A. Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
«ПСЖ» договорился с «Борнмутом»

4B. «Ничего не будет». Итальянский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины
Наполи не подпишет Георгия Судакова

5. Невероятная борьба Норриса и Пиастри. Состоялась гонка Ф-1 в Австрии
Норрис был лучше напарника и выиграл гонку

6A. Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
Сине-желтые одолели хозяев в заключительном матче второй недели Лиги наций

6B. Украина во второй раз в истории выиграла Евролигу по волейболу
В финале сборная Украины переиграла команду Венгрии

7. Остановить крикливую, Синнер vs Алькарас, Свитолина поборется за титул
Превью к Уимблдонскому турниру

8A. Магучих взяла 2 метра и заняла первое место на командном чемпионате Европы
Украинская спортсменка принесла сборной максимальное количество очков

8B. Командный ЧЕ-2025. Фельфнер занял второе место в метании копья
Украинский легкоатлет в Мадриде отправил снаряд на 80.54 метра

8C. Командный ЧЕ-2025 по легкой атлетике. Украина вылетела во второй дивизион
Ярослава Магучих заняла первое место, Артур Фельфнер стал вторым

9A. Джейк Пол просто побил Чавеса. А потом заявил, что готов к чемпионству
Однако о Джее Опетае Пол молчит

9B. Рамирес усыпил еще одного оппонента. Дортикос так и не донес удар
Однако на старте кубинец выглядел хорошо

9C. Топурия брутально нокаутировал окровавленного Оливейру в главном бою UFC
Оливейра пытался оказать сопротивление, но продержался менее трех минут

10. Лион и еще 6 клубов Европы, изгнанных из элиты за различные проступки
«Ткачи» получили серьезный удар, однако отнюдь не оказались первыми

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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