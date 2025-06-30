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Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 02:59 | Обновлено 30 июня 2025, 03:26
116
0

Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара

В четвертьфинале сыграют французский ПСЖ и немецкая Бавария

30 июня 2025, 02:59 | Обновлено 30 июня 2025, 03:26
116
0
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 июня в США состоялись два матча 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025.

В этот игровой день определены третий и четвертый четвертьфиналисты турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Французский ПСЖ с двумя голами Жоау Невеша разгромил американский клуб Интер Майами со счетом 4:0 на Mercedes-Benz Stadium в Атланте.

Мюнхенская Бавария с дублем Гарри Кейна обыграла бразильский Фламенго со счетом 4:2 на стадионе Hard Rock Stadium в Майами.

В четвертьфинале клубного чемпионата ПСЖ и Бавария сыграют между собой, игра пройдет 5 июля в Атланте.

Днем ранее было определено, что в первом четвертьфинале 4 июля в Филадельфии встретятся бразильский Палмейрас и английский Челси.

Клубный чемпионат мира 2025

1/8 финала, 29 июня 2025

ПСЖ (Франция) – Интер Майами (США) – 4:0

Голы: Жоау Невеш, 6, 39, Авилес, 44 (автогол), Хакими, 45+3

Фламенго (Бразилия) – Бавария (Германия) – 2:4

Голы: Жерсон, 33, Жоржинью, 55 (пен) – Пульгар, 6 (автогол), Кейн, 9, 73, Горецка, 41

Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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