Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
В четвертьфинале сыграют французский ПСЖ и немецкая Бавария
Вечером 29 июня в США состоялись два матча 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025.
В этот игровой день определены третий и четвертый четвертьфиналисты турнира.
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Французский ПСЖ с двумя голами Жоау Невеша разгромил американский клуб Интер Майами со счетом 4:0 на Mercedes-Benz Stadium в Атланте.
Мюнхенская Бавария с дублем Гарри Кейна обыграла бразильский Фламенго со счетом 4:2 на стадионе Hard Rock Stadium в Майами.
В четвертьфинале клубного чемпионата ПСЖ и Бавария сыграют между собой, игра пройдет 5 июля в Атланте.
Днем ранее было определено, что в первом четвертьфинале 4 июля в Филадельфии встретятся бразильский Палмейрас и английский Челси.
Клубный чемпионат мира 2025
1/8 финала, 29 июня 2025
ПСЖ (Франция) – Интер Майами (США) – 4:0
Голы: Жоау Невеш, 6, 39, Авилес, 44 (автогол), Хакими, 45+3
Фламенго (Бразилия) – Бавария (Германия) – 2:4
Голы: Жерсон, 33, Жоржинью, 55 (пен) – Пульгар, 6 (автогол), Кейн, 9, 73, Горецка, 41
Сетка плей-офф
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