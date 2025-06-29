Над Месси издевались только тайм. ПСЖ не оставил шансов Интер Майами

Новоиспеченные обладатели главного клубного трофея Старого Света приехали на Клубный чемпионат мира-2025 с намерением одержать еще одну большую победу в этом футбольном году. И поскольку французский «Пари Сен-Жермен» все-таки выиграл группу B, то можно сказать, что команда Луиса Энрике все-таки придерживается своих планов на это соревнование.

В то же время успех такого коллектива, как американский «Интер» Майами, в квартете A оценивался не слишком высоко, но свое второе место команда Хавьера Маскерано в итоге все же заняла, поэтому уже в первом раунде плей-офф звездный аргентинский нападающий Лионель Месси в составе «чапель» имел возможность сыграть против команды, за которую он мечтаемый для «красно-синих» кубок Лиги чемпионов УЕФА так и не смог поднять. А значит, определенный осадок от этих не слишком длительных отношений все же остался.



x.com/PSG_inside

Однако ПСЖ сейчас находится в том статусе, когда может не обращать внимания на все эти лишние сентименты, подтверждение чему мы увидели в безупречном первом тайме в исполнении коллектива Луиса Энрике. «Интер» не мог даже банально зацепиться за контроль мяча, потому что там уже говорить о нераскрытом потенциале Месси или Суареса в плане атаки?

Между тем у французского клуба впереди все получалось и даже больше того. Четыре мяча побывали в воротах Устари, а это мы только подводим итоги первого тайма! Никаких шансов защите соперников ПСЖ не оставил, и забивал в абсолютно произвольном стиле и на любой зрительский вкус.



x.com/PSG_inside

Все началось с удачного стандарта с левого фланга от Витиньи на шестой минуте, который на дальнем завершил Невеш. А затем парижане долго возились перед владениями соперников, и в конце концов этот прессинг сработал уже перед перерывом, когда ошибся сверхопытный Бускетс и привез в свои ворота второй гол от Невеша с передачи Руиса на пустые ворота.

И поскольку ошибаются уже и высококлассные исполнители «Интера», то что уж говорить о ребятах с амбициями чуть меньшими, чем их? В дополнение к этим двум голам в исполнении соперников, Авилес в конце основного времени первого тайма срезал прострел от Невеша в сетку собственных ворот, а затем разгромный счет на табло сформировал Хакими.





x.com/PSG_inside

Давить дальше на этот бедный «Интер» для команды Энрике было бы делом явно не джентльменским. Соперники и сами понимали, что уже уступили, поэтому как будто и пытались провести хотя бы гол престижа в ответ, но все эти попытки разбивались о надежную игру Доннаруммы на линии ворот. Месси даже дали свободно дышать в работе с мячом, но в паре с Суаресом они не изменили ход событий хоть сколько-нибудь в пользу своей команды. Поэтому ПСЖ шагает дальше навстречу победителю пары «Фламенго» – «Бавария».

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.

«ПСЖ» – «Интер Майами» - 4:0

Голы: Невеш, 6, 39, Авилес, 45 (авт.), Хакими, 45+3

Предупреждения: Авилес, 20, Вейгандт, 43, Суарес, 74

«ПСЖ»: Доннарумма – Мендеш (Эрнандес, 69), Пачо, Маркиньос (Бералдо, 46), Хакими (Кан Ин, 69) – Руис (Заир-Эмери, 46), Витинья, Невеш (Дембеле, 61) – Баркола, Дуэ, Кварацхелия.

«Интер Майами»: Устари – Альба, Аллен (Авилес, 19), Фалькон, Вейгандт – Сеговия (Кремаски, 75), Бускетс, Редондо, Альенде – Суарес, Месси.

Арбитр: Уилтон Перейра Сампайо (Гояс, Бразилия).

Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США).

Удары (в створ): 19 (9) – 8 (3)

Угловые: 10 – 6

Оффсайды: 5 – 3.

ПСЖ - ИНТЕР МАЙАМИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 29°C