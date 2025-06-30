Луис ЭНРИКЕ: «Победить Интер Майами было труднее, чем кажется»

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над американским «Интер Майами» (4:0) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира:

«Конечно, я очень доволен игрой своих игроков. Я считаю, что мы начали матч наилучшим образом, с нужной интенсивностью. На мой взгляд, второй тайм был несколько иным, поскольку на него повлиял счет. Это игроки очень высокого уровня. В итоге мы вышли в четвертьфинал и довольны этим. Нашим соперником будет либо «Бавария», либо бразильский «Фламенго» (в четвертьфинал вышла «Бавария» – прим.). Мы будем смотреть матч. На этом этапе соревнований будет трудно независимо от того, кто будет соперником. Сейчас время думать об отдыхе, нам нужно хорошо подготовиться к матчу, но у нас есть время для этого. Мы очень счастливы.

Играть против игроков такого уровня трудно, было трудно, но я думаю, что как команда мы проделали отличную работу. Есть заметная разница между первым и вторым таймом... их качество очевидно, и я думаю, что мы заслужили победу. После первого тайма было труднее, чем может показаться.

Очевидно, что для нашего клуба это исторический сезон, мы стремимся далеко пройти в этом турнире. Мы в четвертьфинале, осталось только 8 команд. Наша цель – пройти как можно дальше и побороться за трофей. Но для этого нам нужно преодолеть еще 2 раунда плей-офф.

Сезон очень длинный, как и для всех команд, но мотивация быть конкурентоспособными есть».