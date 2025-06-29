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Клубный чемпионат мира
ПСЖ
29.06.2025 19:00 - : -
Интер Майами
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Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 02:16 |
111
0

ПСЖ – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок 1/8 финала состоится 29 июня и начнется в 19:00 по Киеву

29 июня 2025, 02:16 |
111
0
ПСЖ – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Коллаж Sport.ua

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29 июня, в 1/8 финала клубного чемпионата мира свою встречу проведут ПСЖ и Интер Майами. Начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Главный французский гранд приехал на клубный чемпионат мира, после исторического трэбла. Подопечные Луиса Энрике в хорошей форме, хотя на этом турнире они не были безупречны. Начала команда эффектно, обыграв сильный мадридский Атлетико со счетом 4:0.

Во втором туре парижане неожиданно проиграли Ботафого со счетом 0:1, хоть счет и не по игре, но с моментами у ворот соперника были существенные трудности. Интрига держалась до последнего тура, где удалось обыграть Сиэтл Саундерс, все было по делу, соперник ниже классом. В итоге, получилась ситуация в группе, когда три команды набрали по 6 очков, ПСЖ по дополнительным показателям стал первым в группе.

Интер Майами

Выход в плей-офф клубного чемпионата мира уже значимое достижение для клуба. Команда начала с матча против египетского Аль-Ахли, соперник смотрелся лучше, даже пенальти не реализовал. Во втором туре Интер Майами одержал волевую победу над Порту, украшением матча стал победный гол Месси со штрафного.

В последнем туре против Палмейраса было достаточно не проиграть, чтоб пробиться в следующий круг. Интер был близок к победе в том матче, вели 2:0 до 80-й минуты, но свой перевес не удержали, сыграв в итоге 2:2. Месси и компания в итоге стали вторыми в своей группе, однако, избежали поражений, а отстали от первой строчки только по дополнительным показателям.

Прогноз

Хоть местная публика и будет болеть за Интер Майами, разницу в классе это не компенсирует. Матч преподносится как противостояние Месси и бывшего клуба, где он не был счастлив и любим, как в Барселоне. Никогда ранее команды между собой не играли.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа ПСЖ – 1,22, ничья – 6,71, победа Интер Майами – 11,6. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Парижане выше классом, один Месси не сможет привести американский клуб к победе. Поставлю на победу европейского клуба с форой -1,5 гола за 1,61.

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
29 июня 2025 -
19:00
Интер Майами
Фора ПСЖ (-1.5) 1.61 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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ПСЖ Интер Майами клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол Лионель Месси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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