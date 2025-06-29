В воскресенье, 29-го июня, состоится поединок 1/8 финала Клубного чемпионата мира, в котором сразятся «ПСЖ» и американский «Интер» Маями. Матч пройдет в Атланте (США), на поле стадиона «Мерседес-Бенц Стэдиум», начало в 19:00.

Команда Луиса Энрике прогнозируемо выиграла свою группу, тогда как представителям США с Лионелем Месси, Луисом Суаресом и другими бывшими игроками «Барселоны» в составе давали не так уж и много шансов опередить «Порту», но именно европейский коллектив остался за бортом после группового этапа. Но против лучшей команды Европы по итогам этого сезона у «Интера» с Маями крайне мало шансов, и одноименный клуб из Милана может это подтвердить.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» – «Интер» Маями, за которой можно следить в украинской версии сайта.