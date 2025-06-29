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Клубный чемпионат мира
ПСЖ
29.06.2025 19:00 - : -
Интер Майами
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Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 16:39 | Обновлено 29 июня 2025, 16:40
87
0

ПСЖ – Интер Маями. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Клубного чемпионата мира

29 июня 2025, 16:39 | Обновлено 29 июня 2025, 16:40
87
0
ПСЖ – Интер Маями. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 29-го июня, состоится поединок 1/8 финала Клубного чемпионата мира, в котором сразятся «ПСЖ» и американский «Интер» Маями. Матч пройдет в Атланте (США), на поле стадиона «Мерседес-Бенц Стэдиум», начало в 19:00.

Команда Луиса Энрике прогнозируемо выиграла свою группу, тогда как представителям США с Лионелем Месси, Луисом Суаресом и другими бывшими игроками «Барселоны» в составе давали не так уж и много шансов опередить «Порту», но именно европейский коллектив остался за бортом после группового этапа. Но против лучшей команды Европы по итогам этого сезона у «Интера» с Маями крайне мало шансов, и одноименный клуб из Милана может это подтвердить.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» – «Интер» Маями, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
29 июня 2025 -
19:00
Интер Майами
Фора ПСЖ (-1.5) 1.61 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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