Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный

22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный покинет английский «Борнмут».

Украинцем уже долгое время интересуется «ПСЖ», который уже направил англичанам несколько предложений по трансферу. Переговоры стартовали с 50 миллионов евро, а последнее предложение «ПСЖ» составило 70 миллионов евро и, по информации Foot01, «вишни» его уже приняли. Скоро будет официальное сообщение от обоих клубов.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.