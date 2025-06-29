Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
Англия
29 июня 2025, 00:15 |
3934
2

Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный

«ПСЖ» договорился с «Борнмутом»

29 июня 2025, 00:15 |
3934
2
Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный покинет английский «Борнмут».

Украинцем уже долгое время интересуется «ПСЖ», который уже направил англичанам несколько предложений по трансферу. Переговоры стартовали с 50 миллионов евро, а последнее предложение «ПСЖ» составило 70 миллионов евро и, по информации Foot01, «вишни» его уже приняли. Скоро будет официальное сообщение от обоих клубов.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

По теме:
ФОТО. Где и как отдыхает Виктор Дьекереш. Его хотят Арсенал и МЮ
Верес подпишет двух украинцев и просматривает нескольких африканцев
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Олейник Источник: Foot01.com
Оцените материал
(50)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Англия U-21 – Германия U-21 – 3:2 (д.в.). Драма в финале Евро. Видео голов
Футбол | 29 июня 2025, 01:23 0
Англия U-21 – Германия U-21 – 3:2 (д.в.). Драма в финале Евро. Видео голов
Англия U-21 – Германия U-21 – 3:2 (д.в.). Драма в финале Евро. Видео голов

Смотрите видеообзор финального матча молодежного чемпионата Европы 2025

Реал получил предложение по аренде Лунина. Перес уже ответил
Футбол | 28 июня 2025, 02:50 4
Реал получил предложение по аренде Лунина. Перес уже ответил
Реал получил предложение по аренде Лунина. Перес уже ответил

Украинец останется в «Реале»

Мудрик мог получить только год дисквалификации. Но его поступок все изменил
Футбол | 28.06.2025, 09:30
Мудрик мог получить только год дисквалификации. Но его поступок все изменил
Мудрик мог получить только год дисквалификации. Но его поступок все изменил
Кличко или Усик? Определен лучший боксер Украины в истории
Бокс | 28.06.2025, 19:34
Кличко или Усик? Определен лучший боксер Украины в истории
Кличко или Усик? Определен лучший боксер Украины в истории
Назван лучший защитник в истории футбола. Он опередил Мальдини
Футбол | 28.06.2025, 02:13
Назван лучший защитник в истории футбола. Он опередил Мальдини
Назван лучший защитник в истории футбола. Он опередил Мальдини
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
saltim
Очень жаль! Променял сильнейшую лигу мира на французское так себе 
Ответить
+1
ViAn
Але головна перепона для переходу Забарного в ПСЖ і далі знаходиться в тренувальному таборі ПСЖ. Луіс Енріке точно не захоче зруйнувати атмосферу в середині колективу.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби АЛОНСО: «Мы хотим, чтобы он вернулся. Этот игрок входит в мои планы»
Хаби АЛОНСО: «Мы хотим, чтобы он вернулся. Этот игрок входит в мои планы»
27.06.2025, 12:13
Футбол
Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?
Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?
27.06.2025, 12:25 20
Теннис
Украина поднялась в рейтинге FIVB после побед в ЛН. На каком месте теперь?
Украина поднялась в рейтинге FIVB после побед в ЛН. На каком месте теперь?
27.06.2025, 20:15 3
Волейбол
Разгром в финале ЧЕ WU-19. Франция и Испания определили чемпиона Европы
Разгром в финале ЧЕ WU-19. Франция и Испания определили чемпиона Европы
27.06.2025, 23:12
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
28.06.2025, 09:02 1
Футбол
Все решил тай-брейк. Украина вырвала историческую победу над Японией в ЛН
Все решил тай-брейк. Украина вырвала историческую победу над Японией в ЛН
27.06.2025, 17:15 58
Волейбол
Дерек Чисора назвал боксера, который способен сейчас победить Усика
Дерек Чисора назвал боксера, который способен сейчас победить Усика
27.06.2025, 08:56 1
Бокс
Все кончено. ПСЖ сделал окончательный выбор между Забарным и Сафоновым
Все кончено. ПСЖ сделал окончательный выбор между Забарным и Сафоновым
27.06.2025, 14:24 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем